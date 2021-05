Frank Melloul, PDG de i24news : "Notre ADN, c’est la coexistence entre Israéliens et Palestiniens"

Frank Melloul, PDG d’i24news. (Gideon Markowicz)

Lancée en 2013, i24news émet dans le monde entier via le satellite et le câble et touche un milliard de foyers. Installée en Israël, elle a aussi des studios à Paris, New York, Washington et Los Angeles.

En plein conflit meurtrier entre l’État hébreu et le Hamas palestinien, comment la chaîne internationale, disponible en français, anglais et arabe, couvre-t-elle cette actualité ? "Notre volonté, c’est de donner la photographie globale de ce qui se passe. La première difficulté quand vous avez votre quartier général à Tel-Aviv, sur le port de Jaffa, c’est de continuer à travailler sereinement alors qu’on est sous le feu des roquettes. La deuxième difficulté, c’est l’émotion. Quand on parle du Proche-Orient, tout le monde a un avis sur la question, c’est un sujet passionnel. Nous devons détacher les journalistes de l’émotion pour nous concentrer sur les faits et d’essayer d’extraire la vérité à travers ce qu’on voit sur le terrain", explique Franck Melloul, le patron de i24news, qui se défend de tout engagement en faveur d’Israël.

Nous sommes une chaîne d’information et non de propagande. Nous sommes totalement indépendants, contrairement à la majorité de nos concurrents dans la région qui appartiennent à des États. Franck Melloul sur franceinfo

Toutes les voix sont entendues sur la chaîne, pro-israéliennes comme pro-palestiniennes, insiste Franck Melloul : "La volonté de Patrick Drahi (le dirigeant d’Altice, maison-mère de i24news, comme BFMTV), c’était dès le départ de mettre en œuvre une chaîne d’information qui mette en avant ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. L'ADN de i24news, c’est la coexistence. On croise toutes les confessions et toutes les langues dans notre newsroom."