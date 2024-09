Droits TV de la Ligue 1 : "On est le plus gros diffuseur de sport en streaming dans le monde", assure le directeur général de DAZN France

DAZN est depuis cet été le nouveau diffuseur de la ligue 1. La plateforme de diffusion britannique a acquis les droits de diffusion auprès de la LFP. "On a signé avec la Ligue le 30 juillet. Le premier match était le 16 août, souligne Brice Daumin, directeur général de DAZN France., jeudi 19 septembre. On a mis en place un dispositif incroyable. On a recruté plus de 50 personnes sur la partie éditoriale-production. On a signé des accords de distribution avec tout le monde, avec tous les opérateurs télécom, avec Canal, avec Amazon. On est distribué partout. Aujourd'hui, ce travail est reconnu par les clubs." DAZN est présent dans plus de 200 pays dans le monde et a investi deux milliards d'euros dans une plateforme 100% numérique. "On est le plus gros diffuseur de sport en streaming dans le monde", reprend le dirigeant de la plateforme.

Le prix de l'abonnement contesté

Fortement critiquée pour le tarif de son abonnement Ligue 1, DAZN a lancé, début septembre, une promotion passant de 29,99 à 19,99 euros par mois. Brice Daumin rappelle qu'il n'y a pas que du football dans les offres de DAZN : "Vous allez trouver toute la Ligue 1, tout le basket-ball, tous les sports de combat, la boxe, le MMA, le kickboxing. Vous avez une offre complète qui est aujourd'hui en promo à 19,99 euros", a-t-il détaillé. L'objectif de DAZN est de séduire 1,5 million d'abonnés début 2025. "Oui, c'est possible. C'est en tout cas notre volonté", conclut le directeur général de DAZN France.