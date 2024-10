BFM2, la chaîne numérique qui complète BFMTV souhaite tenter "des choses inédites"

"On ne veut pas créer de confusion entre les deux chaînes. Il y a vraiment deux chaînes qui fonctionnent de façon complémentaire et en parallèle", tel est l’objectif, mardi 1er octobre, de Julien Mielcarek, le directeur délégué à l'information digitale du groupe RMC/BFM qui vient de piloter le projet de BFM2, la nouvelle chaîne numérique du groupe, accessible sur le site internet, l'application, mais aussi sur les télés connectées, les box SFR, Free et Bouygues et prochainement sur Orange et MyCanal.

L’idée : diffuser sur le digital, le site et l’application des événements en direct qui ne peuvent pas être diffusés sur BFM TV. "Il y avait énormément de matière à proposer en parallèle de BFM TV, explique Julien Mielcarek, on s'est dit que c'était plus simple d'avoir une porte d'entrée unique, un canal, donc BFM2." Par exemple, mardi 1er octobre, dès 14h, BFM TV sera en édition spéciale avant le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier à l’Assemblée nationale et comme il y a encore énormément d'actualités au Proche-Orient et que les équipes sont sur place en Israël ou encore à Beyrouth, BFM2 se concentrera sur cette actualité.

Avec les 300 journalistes de BFM TV, Julien Mielcarek sait qu’il y aura largement de quoi faire sur les deux antennes et dans un but de complémentarité.

"L'objectif, c'est évidemment d'avoir un maximum d'heures de direct par jour, selon lui, et entre ces directs, proposer des vidéos déjà fabriquées pour les plateformes sociales et une partie des podcasts filmés". Julien Mielcarek, directeur délégué à l'information digitale du groupe RMC/BFM à franceinfo

À cela s’ajoute que ce nouveau canal digital, de par sa distribution mais aussi dans sa forme, ressemble davantage à des streams, à des live sur YouTube. "On va tenter plein de choses sur cette chaîne. On va tenter des choses un peu inédites" promet-il, des choses qui s’axeront autour de la consommation digitale qui attire un public plutôt connecté à YouTube ou encore à Twitch.

Julien Mielcarek ne cache pas que cette évolution est simplement la suite de la stratégie de BFM, "c’est la marque numéro 1 d'info partout, en télévision, mais aussi sur les plateformes". "On est très puissant sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, il y a 20 millions de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux poursuit-il le live, c'est aussi un usage qui se développe chez le jeune public, sur YouTube et sur les plateformes", impossible donc pour lui de ne pas aller sur ce terrain-là, sachant que le direct "c'est dans l'ADN de BFM" se plaît-il à rappeler.