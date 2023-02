Alexandra Jousset : "Avec 'Sources', nous voulons montrer au public comment les journalistes font leur enquête"

Alexandra Jousset crée un nouveau magazine pour Arte, intitulé "Sources", qui se base sur la technique du journalisme en source ouverte.

Comme des enquêteurs et policiers, l'équipe d'Alexandra Jousset passe au tamis des documents et, grâce aux données disponibles sur internet, arrive par recoupements à des informations précieuses, tout en montrant à l’image comme l’enquête progresse.

Dans le premier volet Les dossiers de Prigojine, le magazine plonge dans les coulisses du groupe Wagner et démontre comment son oligarque et financier Evgueni Prigojine agit sur trois domaines : à la fois le groupe Wagner, une police de sécurité chargée de repérer et punir ceux qui voudraient faire défection et la désinformation. 2 500 documents hackés ont d’abord été authentifiés par un consortium de journalistes puis analysés. Le magazine montre notamment comme l’opinion est manipulée en Centrafrique à travers l’achat de personnes pour manifester et de journaux pour en faire des compte-rendus.

Ce premier volet de Sources est disponible sur la plateforme d’Arte et sur la chaine YouTube d’Arte.