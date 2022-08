"L’horizon de Khéops" à l’Institut du monde arabe : l'intérieur de la pyramide comme si vous y étiez

Yann Bertrand, Anne Chépeau et Thierry Fiorile

Culture d'été Yann Bertrand, Anne Chépeau et Thierry Fiorile

Dans "culture d’été", on vous emmène au cœur de l’une des sept merveilles du monde, la pyramide de Kheops, en Egypte. L’Institut du monde arabe propose "L’horizon de Khéops", une expédition immersive en réalité virtuelle pour parcourir la célèbre pyramide d’Egypte.

La nuit tombe sur le plateau de Gizeh et c’est au pied de la pyramide que débute notre expédition virtuelle. Une jeune guide, un avatar, nous emmène dans les entrailles de la dernière demeure de Khéops, pharaon qui aurait vécu vers 2 600 avant notre ère. Puis sous la forme d’un chat égyptien, une déesse prend le relais de la visite : "N'ayez crainte, visiteur. Commencez par vous approcher de mon aura sacrée pour initier votre voyage et vous incliner face à la grandeur de Khéops et de son peuple."

Dans les galeries exiguës, on déambule, on se déplace sur des plateformes de pierres volantes pour comprendre la prouesse de cette construction. "L’horizon de Khéops", c’est trois ans de développement pour 45 minutes d’expérience bluffante, très réaliste. À tel point qu’on aimerait toucher les parois.

Visiter un lieu interdit dans la réalité

Pour Maxime Gagneur, chef de projet chez Emissive, l’entreprise qui a développé l’expérience, la réalité virtuelle permet d’appréhender autrement les visites culturelles et aussi de visiter des endroits interdits au public dans la réalité. Parmi les moments forts, l’accès à la chambre funéraire du roi ou encore la vue spectaculaire depuis le sommet de la pyramide. Un conseil, sujets aux vertiges, faites attention.

"L’Horizon de Khéops, un voyage en Egypte ancienne" à l’Institut du monde arabe jusqu’au 2 octobre.