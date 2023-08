Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire à l'heure du réchauffement climatique

Chaque jour pendant l'été, le service culture de franceinfo vous fait partager ses coups de cœur. Samedi 19 août : le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher, qui réfléchit cette année à comment s'adapter au réchauffement climatique.

Comment adapter les jardins au réchauffement climatique ? C’est la question posée aux créateurs sélectionnés pour l’édition 2023 du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher. Pour l'occasion, des paysagistes, des designers et des architectes ont imaginé une vingtaine de jardins résilients.

"Ses concepteurs, qui sont venus de France, mais aussi des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Finlande, d'Inde et de Chine, apportent des réponses. Il est important pour nous, avec ces parcelles très visuelles, très belles, très plastiques, de redonner envie d'aller vers le jardin et de redonner de l'espoir à nos visiteurs", explique Chantal Colleu-Dumond, la directrice du festival.

Le corridor végétal, conçu par deux jeunes paysagistes français Ashley Martinez et Julie Cote, redonne justement de l'espoit. Ils ont créé un véritable espace de fraicheur aussi simple qu’efficace, un jardin transposable dont les visiteurs peuvent s’inspirer. "Le corridor végétal est un très beau jardin composé d'arceaux de saules vivants qui ont été conçus par des paysagistes qui veulent apporter des voûtes vertes dans les villes. Et on peut voir le contraste entre l'endroit où nous nous trouvons parfaitement à l'ombre et cet espace de chemin totalement ensoleillé où il peut y avoir jusqu'à huit degrés de différence. On a cet effet qui est à la fois très agréable et très esthétique", estime la directrice du Festival.

La hausse du niveau de la mer au coeur d'un jardin

Une équipe franco-américaine a imaginé un autre jardin très esthétique : "Le chant du sel". Au cœur de cette création, il y a la problématique de la hausse du niveau de la mer qui menace les populations et les écosystèmes. Les plantes de ce jardin sont toutes capables de coexister avec l’eau salée. "On est au bord d'un petit étang, décrit Chantal Colleu-Dumond. Au bord d'une petite lagune auprès de laquelle se trouvent des végétaux, tamaris et autres plantes de bord de mer qui supportent des conditions très dures".

"Il y a un sol très bleu, assez fascinant, un peu surréaliste, qui est fait avec des billes de verre, et qui illustre aussi bien l'idée de sel, l'idée de sable que la montée des eaux" Chantal Colleu-Dumond, directrice du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire à franceinfo

Le jardin "Le chant du sel" évoque la montée du niveau de la mer (ANNE CHEPEAU / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"On a donc une réponse visuelle et esthétique assez extraordinaire", poursuit-elle. "Le chant du sel" a d’ailleurs reçu le prix de la création du festival 2023. Parmi les autres jardins de cette édition, "L’arbre de vie" et "Terre de feu" évoquent les incendies de l’été 2022. Malgré tout, ils sont porteurs d’espoir car au pied des arbres calcinés, la forêt renaît.

Le Festival international des jardins, c’est jusqu’au 5 novembre au domaine de Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher.