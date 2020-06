Loir-et-Cher : le décor somptueux des jardins de Chaumont-sur-Loire

Derniers ajustements avant l'ouverture des portes. Le domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) mise sur la sécurité de ses visiteurs. "On prépare les parcours pour le public afin que ce soit facile de pouvoir circuler sans se croiser, c'est très important. Il faut des parcours à sens unique", explique Emanuela Frealle, responsable accueil du public en charge de la qualité.

250 000 visiteurs chaque année

Michèle et Jean-Michel sont arrivés de Saint-Étienne (Loire) jeudi 4 juin dans la soirée pour être les premiers dans les jardins. "On est partis de chez nous dès que l'interdiction de déplacement à plus de 100 kilomètres du domicile a été levée. On adore Chaumont, on vient pour la quatrième ou cinquième fois", précise le couple. Dominique et Jean-Claude font le court déplacement depuis Tours (Indre-et-Loire). Ils viennent ici en habitués. "On vient une fois par an, et on trouve que c'est toujours un renouvellement, il y a énormément de plantes", se réjouit le couple. Chaque année, 250 000 personnes visitent les jardins de Chaumont-sur-Loire.

