Ils ont fait l'actu. Que devient Thibaut Pinot, un an après son abandon sur le Tour de France ?

Thibaut Pinot, champion cycliste. (SEBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

26 juillet 2019. Alors que les coureurs du Tour de France sont à l'assaut des Alpes, Thibaut Pinot – blessé à la cuisse – doit se résoudre à abandonner. Pour le coureur de la formation Groupama-FDJ, le sort est cruel car à deux jours de l'arrivée, Thibaut Pinot – 5e – pouvait rêver de victoire finale. "Je sentais que j'étais capable de le faire. Sans ça, je suis sûr que je l'aurais fait. J'en suis convaincu".

Après son abandon sur le Tour, Thibaut Pinot décide d'arrêter sa saison. Ce n'est que six mois plus tard que le coureur reprend la compétition sur le Tour de la Provence, qu'il boucle à la 7e place. Pendant l'épisode de confinement, Thibaut Pinot est resté chez lui, à Mélisey, son village de Haute-Sâone. C'est dans sa maison, entouré de sa famille et de ses animaux, chèvres et ânes, qu'il attend sereinement le Tour de France, qui débute fin du mois d'août. "Je fais pas mal d'entraînement, je reçois du monde, je joue à la pétanque avec mes amis", détaille Thibaut Pinot, qui s'est aussi amusé à ouvrir un compte Instagram au nom de l'une de ses chèvres.

Il n'y aura peut-être pas le parfum de vacances au bord des routes, quand les gens grillent les saucisses ! Thibaut Pinot, à propos du Tour de France 2020

Thibaut Pinot partira la semaine prochaine dans les Alpes pour reconnaître quelques-unes des étapes de montagne du Tour. Ensuite, en août, le coureur franc-comtois participera au critérium du Dauphiné et au championnat de France, en attendant le départ du Tour et surtout le 19 septembre, le jour où la course traversera son village. Sur cette "Grande boucle" 2020, Thibaut Pinot ambitionne de remporter plusieurs étapes et pourquoi pas la victoire finale.