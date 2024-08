Affaire Depardieu : de "monstre sacré à monstre tout court", Anouk Grinberg dénonce le silence du milieu qui a permis ces agissements

"Le corporatisme de ce métier ne devrait pas empêcher la vérité d'éclore. Depardieu, c'était un des monstres sacrés du cinéma et tout le monde l'a autorisé à devenir un monstre tout court". Le 11 décembre 2023 sur France Inter, la comédienne Anouk Grinberg témoignait après la diffusion d'un épisode édifiant du magazine de France 2, Complément d'enquête, sur Gérard Depardieu.

L'affaire Depardieu a fracturé le cinéma français. Une tribune en soutien à l'acteur, dénonçant un "lynchage", est décriée. Puis une contre-tribune dénonce les propos d'Emmanuel Macron interviewé sur le sujet, pour qui "Gérard Depardieu est un immense acteur qui rend fier la France".

La "fabrique d'une omerta"

À ce jour, une vingtaine de femmes mettent en cause l'acteur de 75 ans. Cinq ont porté plainte, dont la jeune comédienne Charlotte Arnould, pour viols et agressions sexuelles. La dernière plainte concerne des faits lors du tournage du film Les Volets verts en 2021, dans lequel joue Anouk Grinberg. Elle, qui connaît Gérard Depardieu de longue date, raconte pourquoi elle a brisé le silence, multipliant les prises de parole, alors qu'autour d'elle il lui avait été conseillé de se taire. "Ce qui est sûr, confie-t-elle, c'est que mon silence me pesait vraiment, je commençais à le trouver insupportable, pour moi et aussi pour Charlotte, et pour d'autres femmes, qui n'ont pas osé porter plainte."

Voir les excès de l'acteur se porter sur une collègue, oui, ça lui est arrivé. "Je ne riais pas mais je me taisais, comme tout le monde. Et ce silence-là, qui fabrique l'omerta du cinéma, était devenu trop laid, trop incompréhensible."

"Je crois que ceux qui se taisent sont complices des crimes." Anouk Grinberg, comédienne à franceinfo

Depuis qu'elle a pris la parole contre l'acteur, la comédienne regrette le peu de soutien de la part des stars car elle "sait" que, si ces personnalités n'ont pas subi les agressions de Gérard Depardieu, elles "ont été témoins". S'appuyant sur une lettre qui lui a été adressée, elle relate le cas d'une technicienne qui dit avoir vu sa collègue subir, en public, les assauts de l'acteur sur un tournage : "Quand on passe par ce genre de violence, qui plus est publique - parce que vous entendez, ça s'est passé devant tout le monde et personne n'a rien dit, personne ne l'a jamais défendue - quand on passe par là, on n'est plus jamais la même."

Parler n'est pas forcément risqué pour sa carrière

Sortir du silence, assure la comédienne, c'est "être du côté de la vie qui doit se réparer". Et si Judith Godrèche lui disait que témoigner a été, pour elle, le début d'un enfer, Anouk Grinberg, elle, "ne sent pas ça", elle se sent respectée et n'a jamais autant travaillé : "Je crois que c'est un fantasme de dire que les comédiennes qui pourraient parler ne trouveront plus de travail", déclare-t-elle.

Gérard Depardieu sera jugé en octobre pour des violences sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage. Il risque un second procès : le parquet de Paris a requis le 14 août sa comparution devant la cour criminelle départementale pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, 28 ans. Deux autres plaintes pour des faits remontant à 2007 et 2014 ont été classées pour cause de prescription.