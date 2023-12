Affaire Gérard Depardieu : Emmanuel Macron annonce qu'il ne retirera pas la Légion d'honneur à l'acteur sans condamnation judiciaire

Le chef de l'Etat a insisté sur le respect de la présomption d'innocence et de la procédure judiciaire qui vise le comédien accusé de viol et d'agression sexuelle.

Il se dit "admirateur" de l'acteur Gérard Depardieu et refuse toute "chasse à l'homme". Interrogé mercredi 20 décembre dans "C à vous" sur France 5, Emmanuel Macron a insisté sur la présomption d'innocence dans l'affaire Gérard Depardieu, accusé de viol et d'agression sexuelle. Alors qu'une procédure doit être engagée pour décider du retrait ou non de la légion d'honneur attribuée à l'acteur, Emmanuel Macron a insisté sur la présomption d'innocence et le respect de l'instruction judiciaire.

"Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça", a répondu le chef de l'Etat depuis l'Elysée, où l'émission était exceptionnellement tournée. "Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte", a-t-il insisté. Pour le président de la République, la Légion d'honneur, dont il est le Grand maître de l'ordre, "n'est pas là pour faire la morale".