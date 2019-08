Histoires gourmandes. Le Pouligny-Saint-Pierre, le fromage de chèvre en forme de pyramide.

Caisses de pouligny-saint-pierre, fromage de chèvre AOP (Appellation d'Origine Protégée). (GAËLLE FONTENIT / FRANCE-BLEU BERRY)

Il s’en passe de belles à Pouligny-Saint-Pierre, petit village du Berry connu pour son chèvre produit ici depuis le XVIIIe siècle. En 2010, le maire fait construire un monument en forme du fameux fromage, avec des fausses biquettes. Or depuis, des vols ont lieu. Le maire de la commune connaît bien cette étrange affaire : "Les chèvres étaient boulonnées sur un socle de béton. Les quatre boulons étaient tronçonnées. Rebelote, plainte, afffaire classée : trouver un voleur de chèvres en plastique. Personne ne court après !"

Au bout de dix ans, la commune a baissé les bras, sans avoir jamais su qui a commis la quinzaine de dégradations successives. Étonnant pour un monument qui rend pourtant hommage à une production dont la célébrité est nationale. "Le Pouligny-Saint-Pierre, c'est ce petit fromage de chèvre en forme de pyramide, qu'on appelle parfois la tour Eiffel, même s'il n'est pas originaire de la région parisienne, mais du Berry", rappelle un fromager.

Un fromage d'Appellation d'Origine Protégée depuis 2009

Pour être précis, du Parc naturel régional de la Brenne dont la flore donne au lait des chèvres et donc au fromage, un goût de landes et de sainfoin. Après bien sûr l’affinage, 11 jours minimum comme l'explique une productrice : "À partir de la date d'emprésurage, on compte 11 jours et on peut faire partir le fromage sous l'appellation du Pouligny. Le vrai Pouligny-Saint-Pierre, la base de l'appellation, c'était avec un fromage bleu."

Une appellation obtenue il y a 45 ans et devenue en 2009 une AOP européenne (Appellation d'Origine Protégée). C’est dire l’excellence de ce Pouligny légèrement bleuté. On peut le déguster à la façon d'Yves Duteil selon les paroles de sa chanson à La Langue de chez nous : "le fromage de chèvre et le pain de froment". À croquer donc simplement sur une tartine de campagne ou bien le glisser dans une salade de tomates dans laquelle on remplace la mozzarelle par de larges tranches de Pouligny-Saint-Pierre.

Une dernière chose, dans Pouligny-Saint-Pierre, il y a "Saint-Pierre", peut-être pour cette pierre sainte qui se trouve sur la commune. Un reportage d'une télé locale revient sur cette légande qui dit que "cette pierre aurait été sculptée par la main de l'homme. On voit un sexe de femme et puis on se dit que les gens qui devaient venir là, peut-être, espéraient plein de bonnes choses." Quand on vous dit qu’il s’en passe de belles à Pouligny-Saint-Pierre !



Ingrédients pour quatre :

8 tomates fermes, 2 fromages de pouligny-saint-pierre, fleur de sel, poivre du moulin, huile d’olive et ciboulette.

Préparation :

Couper chaque pouligny-saint-pierre en huit quartiers dans le sens de la hauteur.

Découper les tomates en fines tranches que l’on dépose dans l’assiette.

Ajouter quatre quartiers de fromage en étoile en partant du centre.

Arroser d’huile d’olive. Saler et poivrer à convenance.

Décorer avec quelques tiges de ciboulette.