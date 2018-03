Histoires d'info. Le petit déjeuner offert aux écoliers...où quand dans les années 50, des verres de lait étaient distribués

Distribution de repas dans une école de Valence, novembre 2014. (CHRISTOPHE ESTASSY / CROWDSPARK)

La ministre de la Santé Agnès Buzyn étudie une proposition de distribution de petits déjeuners à aux élèves des zones d'éducation priroritaire et rurales inscrits en maternelle et en primaire. Cela nous renvoie à l'année 1954, l’année du lait en France.

L'enjeu pour Pierre Mendès France, le président du Conseil est de s’attaquer à la consommation d’alcool. Cela commence à l’école, où jusqu’en 1956, les moins de 14 ans avaient le droit de boire de l’alcool !

Remplacer l'alcool par le lait, un enjeu national

Par des subventions, Pierre Mendès France pousse les producteurs de betterave à sucre à orienter leur production vers le sucre et non vers l’alcool via des distilleries. De très nombreuses distilleries sont fermées en cette année 1954 et à l’école, le lait sucré doit remplacer le vin que beaucoup d’enfants continuaient à boire, surtout à la campagne.

Pierre Mendès France s’explique en septembre 1954 à Annecy (Haute-Savoie). "À partir du 1er janvier prochain, entrera en application un plan de distribution de lait sucré dans les écoles privées et publiques. Ces distributions seront salutaires pour la santé de nos enfants. Elles aideront à écouler une partie de notre production laitière et sucrière. Des aliments riches et énergétiques comme le lait et le sucre ne sont pas consommés autant que le voudraient la santé et la vigueur de la race. Le progrès social est là aussi". Il s’agissait donc de donner du calcium aux jeunes français, de lutter contre l’alcoolisme mais aussi d’aider les agriculteurs français. Pour certains, ce troisième point était le plus important.

Des arguments économiques

Quand la Communauté européenne a décidé d’offrir du lait à tous les écoliers en 1976, là encore, l’argument n’était pas que nutritif. Voilà ce qui est dit aux Français à l'époque : "L’Europe a des difficultés de distribution de produits laitiers. Ce n’est un secret pour personne. Pour pallier cette situation, les neuf pays du marché commun ont décidé de donner du lait à tous les écoliers. Des aides sous forme de subventions sont accordées à tous les établissements scolaires et pré-scolaires qui le désirent. Peuvent également en bénéficier, les centres aérés, les colonies de vacances ou encore les classes de neige ou de nature".

À l’époque, il s’agissait de trouver un débouché pour les fleuves de lait en raison des subventions sans limite de production. Aux côtés des arguments nutritifs, il y a toujours des arrière-pensées économiques.