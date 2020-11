Comment "Star Wars" est devenu l'une des plus importantes mythologies du XXe siècle

(Bob Walter, président de la Fondation Joseph Campbell © Matthieu Mondoloni/France Info)

Le rendez-vous est pris à San Anselmo, au nord de San Francisco. Bob Walter nous a immédiatement trouvé l'endroit adéquat : l'Imagination park, au centre de cette petite bourgade bourgeoise. Le parc, un petit carré de pelouse, accueille une fontaine particulière. Une statue de Yoda est adossée à celle d'Indiana Jones.

Génération Jedi - Les héritiers de la Force

C'est dans cette ville que George Lucas a inventé, au milieu des années 1970, sa saga Star Wars ainsi que le personnage d'Indiana Jones. Bob Walter a rencontré George Lucas mais il connait surtout le mentor du cinéaste : le mythologue américain Joseph Campbell, première source d'inspiration du créateur de la saga. Bob Walter a été son éditeur et est désormais le président de la Fondation Joseph Campbell.

"Joseph Campbell a créé le concept de mono-mythe, tous les mythes du monde suivent le même schéma, celui du voyage du héros. Et Star Wars ne fait pas exception à cette règle ", détaille Bob Walter. "Oui, Star Wars est un mythe, il en a toutes les composantes", poursuit-il. "Lorsque Joseph Campbell a vu le film, il a tout de suite reconnu le schéma qu'il a développé dans son livre le plus connu Le héros aux mille et un visages."

Bob Walter s'assoit sur le rebord de la fontaine. Derrière lui, Yoda le regarde. Quelques mètres plus loin, un homme envoie vers le ciel des bulles de savon géantes. Nous sommes au cœur du rêve, là où le mythe est né…

