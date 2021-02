franceinfo junior livres. "Tâvutatèt" et "Jeanne, la fille du docteur Loiseau", les deux nouvelles héroïnes de Carole Trébor

"Tâvutatèt" et "Jeanne, la fille du docteur Loiseau", de C. Trébor (VENT D'OUEST / ALBIN MICHEL JEUNESSE)

Tâvutatèt, la princesse égyptienne et Jeanne, La fille du docteur Loiseau, deux nouvelles héroïnes qui déboulent d’un coup dans la littérature jeunesse grâce à Carole Trébor !

Tâvutatèt, bande dessinée illustrée par Gabriele Bagnoli. Editions Vents D'Ouest, à lire à partir de 8 ans (février 2021).

"Tâvutatèt", tome 1 "Poursuivie !" (EDITIONS VENTS D'OUEST)

Respect pour les anciens, on commence par la plus âgée, même si elle est très bien conservée, il faut bien que ce soit un avantage d’être une momie ! Elle s’appelle Tâvutatèt et bien que son repos devrait être normalement éternel, le sien ne l’est pas du tout ! Cette momie-là est pleine d'énergie ! La Princesse Tâvutatèt, fille de la souveraine Hatchepsout, reçoit la visite de sa mère qui lui ordonne de fuir du musée dans lequel elle est exposée, car elle court un grand danger. En compagnie de sa jolie loutre Képâpèt, elle poursuit une aventure à travers l’Égypte et l’Angleterre, dans laquelle Antiquité, époque contemporaine et histoire fantastique se côtoient. Carole Trébor aime décidément bien mélanger les genres et ça lui va fort bien !



Les dessins de l’Égypte et des bords du Nil sont magnifiques, et on sent aussi que Gabriele Bagnoli s’est vraiment amusé à inventer tous ces personnages de fantômes inventés par Carole Trébor et qu'elle appelle les "uniks". On est incroyablement dépaysé et on s’amuse tout en apprenant de la grande Histoire de l'Égypte Ancienne.

Le deuxième tome de Tâvutatèt mettra à l'honneur les dieux égyptiens... Il vous faudra juste un peu de patience, ce sera pour 2022 !

La fille du Docteur Loiseau. Le Cadeau de Kiki de Montparnasse, tome 1

illustré par Carole Maurel. Editions Albin Michel jeunesse, à lire partir de 9 ans (janvier 2021).

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Carole Trébor --'-- --'--

"Jeanne, la fille du docteur Loiseau", tome 1 "Le cadeau de Kiki de Montparnasse". (ALBIN MICHEL JEUNESSE)





Changement de décor maintenant, avec Le Cadeau de Kiki de Montparnasse, premier tome de la nouvelle série La fille du Docteur Loiseau paru aux éditions Albin Michel jeunesse.

Autre lieu, autre époque donc, si on quitte une héroïne, c’est pour en retrouver une autre, avec toujours de l’aventure au rendez-vous, mais cette fois bien ancrée dans son époque. Le récit se passe à Paris, dans les années 20.



La jeune Jeanne rêve d’être médecin, comme son père. La pharmacie de son oncle se fait cambrioler et elle se trouve nez à nez avec cambrioleur de son âge. Sans argent, ce dernier cherche des médicaments pour soigner sa petite soeur gravement malade. L’enquête de Jeanne pour retrouver cette famille la mènera dans les catacombes, dans des ateliers d’artistes où elle va rencontrer la fameuse Kiki de Montparnasse, Prévert et une bande d’enfants des rues...



Dans ce roman, Carole Trébor met en lumière une époque, après la Première Guerre mondiale, qui est finalement assez peu racontée aux jeunes.

Cette histoire, c’est aussi une histoire de femme : Jeanne doit arriver à se démarquer pour imposer sa vocation de médecin. La place des femmes dans l’histoire des sciences, c’est un thème qui est particulièrement cher à Carole Trébor.

Dans le second tome du roman il sera question de deux autres femmes, toutes deux aviatrices et qui ont milité pour le vote des femmes : Hélène Boucher (1908-1934) et Adirenne Bolland (1895-1975).

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Lecture avec Carole Trébor : extrait de "Jeanne, la fille du docteur Loiseau" --'-- --'--

Carole Trébor

Carole Trébor (@SLPJ)

Carole Trébor est historienne, réalisatrice et écrivaine. Pour la jeunesse elle a écrit la trilogie fantastique Nina Volkovitch, chez Gulf Stream éditeur (2013) et elle a participé à l’écriture de la saga U4, des éditions Syros (2016).

Dans cet entretien Carole Trébor a aussi cité Combien de pas jusqu’à la Lune, paru aux éditions Albin Michel jeunesse. Dans cette biographie romancée, l'autrice raconte le parcours étonnant et passionnant de Katherine Johnson, mathématicienne et légende de la NASA, décédée le 24 février 2020, à l'âge de 101 ans.

"Combien de pas jusqu'à la lune", de C. Trébor (ALBIN MICHEL- Collection LITT')

Carole Trébor connaît très bien la Russie et son histoire puisqu'elle a écrit une thèse sur le sujet des relations artistiques entre la France et l’URSS. À lire aussi, ce roman très attachant, sur fond de théâtre et de bouleversement historique. Il s’agit des Révoltées, aux Éditons Rageot, paru en 2017 à l’occasion du centenaire de la Révolution Russe.

'Révoltées', Carole Trébor (RAGEOT)

Et à lire aussi quand on est plus petit...

La malédiction des flamants roses, d'Alice de Nussy et Janik Coat, éditions Grasset jeunesse, à lire à partir de 3 ans (février 2021).

Un conte qui raconte une histoire qui a du mal a démarrer ! Il faut dire que ce n'est pas facile de travailler quand vous êtes autrice et illustratrice, et que vous êtes sans cesse sollicitée pour changer les décors au gré de tous vos personnages, qui eux- mêmes ne sont pas toujours d'accord entre eux... Voilà une bien drôle et jolie cacophonie, à laquelle tous les jeunes lecteurs et lectrices seront amener à participer... Et pour voir la vie en rose forcément !

"La malédiction des flamants roses", de A. de Nussy et J. Coat (GRASSET JEUNESSE)

Les trois frères d'or, d'Olga de Dios, Gallimard jeunesse, à lire à partir de 6 ans (janvier 2021).

Vous connaissez sûrement l'histoire de La Poule aux oeufs d'Or ? Mais que sont devenus les poussins de cette poule miraculeuse ? Pour le savoir, il suffit de suivre le destin des trois frères, Elio, Martin et Karl. L'un décide de vivre en harmonie avec la nature jusqu'au jour où il y a un grand cataclysme ; le second devient un peintre connu mais totalement incompris, et le troisième, richissime, est prêt à tout pour posséder toujours plus... Et si la plus belle des quêtes était finalement de retrouver les siens pour inventer un monde meilleur ? Voilà aussi un petit album hors des sentiers battus et qui vaut bien de l'or !

"Les trois frères d'or", de O.de Dios (GALLIMARD JEUNESSE)

Et avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et faire un petit tour en librairie !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et belles lectures à tous !