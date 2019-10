Les enfants des livres. Carole Trébor : "Combien de pas jusqu'à la lune", le roman qui vous fera aimer les mathématiques

"Combien de pas jusqu'à la lune", de C. Trébor (ALBIN MICHEL- Collection LITT')

Combien de pas... je ne sais pas, mais de la volonté oui, il en faut beaucoup dans l’Amérique des années 60, quand on est une femme et que l’on a la peau noire, pour devenir une légende de l’astronomie.

Combien de pas jusqu’à la lune est le dernier roman de Carole Trébor, paru chez Albin Michel, dans la Collection Litt' (à lire à partir de 13 ans), et Lilou a tenu à rencontrer l'auteure pour en parler avec elle.

Katherine Johnson : une légende vivante

Il s'agit de la biographie romancée de Katherine Johnson. Une femme exceptionnelle, une légende bien vivante puisqu’elle a aujourd’hui 101 ans ! Dans ce roman, c’est plus la jeunesse de Katherine Johnson qui est racontée.

Katherine Coleman est née en 1918 en Virginie-Occidentale. Elle vit avec ses parents et ses trois frères et sœurs dans une ferme. Très vite, elle partage avec son père la même passion : les mathématiques et s'avère vraiment surdouée. Remarquée par ses professeurs, elle sautera des classes et arrivera jusqu'à l'université. En 1969, c’est elle qui a déterminé les trajectoires de la mission Apollo 11 au cours de laquelle l’homme fera ses premiers pas sur la Lune.

Pour compléter cette lecture, le parcours de Katherine Johnson à la NASA, ainsi que celui de deux autres scientifiques afro-américaines, c'est le sujet du film Les figures de l'ombre, sorti en 2016.

Et retrouvez ici l'intégralité de cette interview :

LES ENFANTS DES LIVRES - Rencontre avec Carole Trebor --'-- --'--

"L'année des mathématiques"

Ce roman s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce lancement national : le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en partenariat avec le CNRS, ont lancé le 2 octobre dernier, L’année des mathématiques.

2020 sera donc ponctuée d’événements comme "la semaine Mathématiques & Numérique" fin janvier 2020, ou "la semaine des Mathématiques" en mars 2020. Cette année, dédiée aux mathématiques, est l’occasion de rappeler à tous les élèves que cette science mène à de très nombreux métiers. Et, comme s'en fait aussi l'écho le roman de Carole Trébor, la recherche en mathématiques, et plus largement les métiers des mathématiques, ne sont pas réservés qu'aux garçons !

Le labo des histoires

Lilou a 17 ans et elle est laborantine au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et d'autres idées à lire

Dans le secret des labos, de Jean-Yves Duhoo, éditions Dupuis.

Pour les amateurs de sciences, cette BD permet de visiter les plus grands laboratoires de France et de partir à la découverte de nombreux sujets de recherche : trous noirs, cerveau virtuel, sécurité sanitaire, voitures écologiques... Au total 45 reportages denses permettent d'explorer "Le Temps et l'Espace", "La Matière", "Le Vivant", ou encore " Le Génie humain".

"Dans le secret des labos", de J-Y Duhoo (DUPUIS)

Le petit pirate des étoiles, de Michel Bussi et illustré par Peggy Nille, éditions Langue au chat.

Pour les plus jeunes, cet album parle du temps qui passe, ou qui ne passe pas, comme c'est le cas dans l'espace et comme en fera la découverte celui qu'on surnommait "Bébé-pirate", lui qui rêve de devenir grand... Savoir laisser partir ceux que l'on aime pour les aider à grandir, voilà ce que raconte ce joli conte nostalgique, finement illustré, et qui termine forcément bien !

"Le petit pirate des étoiles", de M. Bussi et illustré par P. Nille (LANGUE AU CHAT)

La sélection des Pépites de Montreuil est arrivée !

Le 35e anniversaire du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis se déroulera du 27 novembre au 2 décembre 2019 à l'Espace Paris Est-Montreuil.

Il fera cette année "L’éloge de la lenteur". Et c'est vrai qu'il faut aimer prendre du temps pour lire et raconter des histoires ! Sélectionnées aux Pépites de Montreuil, voici d'ailleurs des idées de lectures pour tous les goûts et tous les âges :

Sélection BD

Les vermeilles, de Camille Jourdy, Actes Sud BD

Pipistrelli, de Charlotte Pollet, Editions Biscoto

K.O à Cuba, de Camille de Cussac,Thierry Magnier Editions

Boule de feu, d’Anouk Ricard et Etienne Chaize, Editions 2024

Les mystères de Jeannot et Rébecca, de Lucas Méthé et François Henninger, L’Atelier du poisson soluble

Sabre, d’Eric Feres, Dargaud

Sélection des Livres Illustrés

Kiki en promenade, de Marie Mirgaine, Les fourmis rouges

Le Grand Serpent, d’Adrien Parlange, Albin Michel Jeunesse

Midi pile, de Rébecca Dautremer, Sarbacane

Cap !, de Loren Capelli, Editions Courtes et Longues

Poppeup !, de Benoît Jacques, Benoît Jacques Books

Kaléidoscopages, de Delphine Perret, Rouergue

Sélection Fiction Ados

Sans foi ni loi, de Marion Brunet, PKJ

Lou après tout, Le grand effondrement, de Jérôme Leroy, Syros

Si l’on me tend l’oreille, d’Hélène Vignal, Le Rouergue

Rumeur, de Thomas Lavachery, L’Ecole des loisirs

Le dernier sur la plaine, de Nathalie Bernard, Thierry Magnier Editions

L’année des pierres, de Rachel Corenblit, Casterman

Il y a même une nouvelle sélection dans ces Pépites 2019, celle de la Fiction Junior

Sélection Fiction Junior

Babïl, de Sarah Carré, Editions Théâtrales Jeunesse

Par la forêt/Par le lac, d’Alex Cousseau, illustré par Marta Orzel, Rouergue

Hamaika et le poisson, de Pierre Zapolarrua et Anastasia Parrotto, MeMo

La vieille herbe folle, de Jo Witek et Léo Poisson, Editions du Pourquoi pas ?

Akita et les Grizzlys, de Caroline Solé et Gaya Wisniewski, L’Ecole des loisirs

L’avorton, d’Adrien Cadot, Thierry Magnier Editions

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 2019 (SLPJ 2019)

Demain est à nous, le roman du film documentaire réalisé par Gilles de Maistre et est à l'affiche actuellement. Editions Les livres du dragon d'or.

Voici le commentaire de Mira, 13 ans :

"J'ai été impressionnée par l'histoire de ces enfants qui, avec passion, ténacité et détermination, entreprennent de grands projets pour changer le monde à leur façon et malgré leur jeune âge.

On y découvre par exemple José Adolfo le "Banquier des enfants", qui a monté le projet pour les enfants du Pérou pour échanger des déchets recyclables contre de l'argent. Ou encore Aïssatou, qui milite en Guinée contre le mariage forcé des filles.

Tout devient possible quand on a le cœur pur. A découvrir absolument !"

"Demain est à nous", G. de Maistre (Les livres du dragon d'or)

Et un concours : Les Petits champions de la lecture

La 8e édition du grand jeu de lecture à voix haute vient d'être lancée !

Il s'agit d'un jeu totalement gratuit qui se déroule tout au long de l’année scolaire, avec le soutien du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, et du Ministère de la Culture. Il est présidé par Antoine Gallimard, et les deux nouveaux parrains cette année sont Gaël Kamilindi, pensionnaire de la Comédie-Française, et l’auteure jeunesse Jo Witek.

La sélection se fait en quatre étapes. Locale, départementale, régionale, et enfin nationale avec une finale sur la scène d’un grand théâtre parisien fin juin 2020 (et non pas à la Comédie Française qui sera en travaux cette année à cette période- là).

Tous les enfants scolarisés en CM2 en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer peuvent y participer : c’est leur enseignant, ou leur bibliothécaire, qui doivent les inscrire avant le 10 janvier 2020 sur le site dédié Petits champions de la lecture.