franceinfo junior livres. "Simone la rétro-voyante" d'Antoine Sahler, une consultation pas comme les autres

"Simone la rétro-voyante", de A. Sahler et illustré par G. Elbaz (MICHEL LAFON)

Simone, la rétro-voyante, tome 1, Mystères à Sornettes d'Antoine Sahler, illustré par Grégory Elbaz est paru le 8 avril 2021 aux Éditions Michel Lafon. À lire à partir de 8 ans.

Simone, une voyante qui a de l'avenir : elle prédit le passé. François Morel

L'histoire

Simone détonne vraiment parmi les autres membres de sa famille ! En effet, c'est à l'âge de 13 ans et à la suite d'une chute à l'envers en trampoline, que son entourage découvre qu'elle est rétro-voyante. Ce don très spécial laisse perplexe toute la famille Moulard, voyants depuis des générations. Ses parents décident donc de l'exfiltrer dans un pensionnat appelé Sornettes-le-Puits, dans la Sarthe.

Dans cette pension, on alterne des cours classiques avec des cours de voyances qui permettront peut-être à Simone de retrouver un "vrai don". La jeune élève arrive dans un endroit lugubre, dans lequel certains professeurs semblent s'intéresser à elle de façon inquiétante. Heureusement, un jeune allié, Micky, le fils de la directrice, va l'aider contre des méchants qui complotent de se servir de Simone pour qu'elle devienne une sorte d'"esclave" à fabriquer des histoires...

Pour illustrer le récit, grands ou petits, les dessins en noir et blanc de Grégory Elbaz participent à l'esprit facétieusement déjanté de cette histoire. Une histoire loufoque et pleine de rebondissements qui, à coup sûr, fera bien rire les jeunes lecteurs, et par les temps qui courent, ce n'est vraiment pas volé !

Le conseil de lecture d'Antoine Sahler

Les cromosaures de l'espace de Wladimir Anselme, illustré par Brecht Evens. Livre CD paru aux éditions Actes Sud junior, à lire à partir de 5 ans.







"Les cromosaures de l'espace", de W. Anselme, illustré par B. Evens (ACTES SUD)

Et toujours de Wladimir Anselme, le concert-spectacle Impressionnismes sera bientôt diffusé sur France Musique, autour des compositeurs Ravel, Fauré et Debussy, à écouter à partir de 8 ans. L'histoire d'un chien chef d'orchestre qui se fait remplacer par une grenouille... Voilà qui risque de coasser "symphoniquement" bien !

Antoine Sahler

Antoine Sahler (@Aglaé Bory)

Dans ce récit, on ressent beaucoup une âme d'enfant, et c'est peut-être cela qu'Antoine Sahler partage si bien avec François Morel ! Il faut dire que tous les deux sont très complices et ont partagé déjà l'affiche de nombreux spectacles (Le soir des lions, Hyacinthe et Rose, J'ai des doutes...).

Antoine Sahler est donc musicien, compositeur, interprète et comédien. Il a écrit des chansons, notamment pour Juliette Gréco, ou Juliette tout court, et des livres CD pour les enfants...

Et d'autres idées de lectures

La sélection du Prix Le Goût des Sciences Jeunesse

Prix Le Goût des sciences (@Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)

Ce prix récompense un ouvrage littéraire destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques. Pour cette 12e édition (le résultat sera connu cet été à une date et selon un format qui restent à définir en fonction des mesures liées à la crise sanitaire), les 3 nominés sont :

Crottes d'Emmanuelle Grundmann et Giulia Lombardo, éditions Fleurus.

"Crottes", d'E. Grundmann et G. Lombardo (FLEURUS EDITIONS)

La naissance du monde en cent épisodes de Bertrand Fichou et Florent Grattery, éditions Bayard Jeunesse.

"La naissance du monde en cent épisodes", de B. Fichou et F. Grattery (BAYARD JEUNESSE)

Sophie Germain de Sylvie Dodeller, éditions L'école des loisirs.

"Sophie Germain", de S. Dodeller (L'école des loisirs)

Et puisque que l'on parle sciences, et pour fêter le centenaire du Prix Nobel de physique d'Albert Einstein (1921), zoom sur les premières années de celui qui est devenu l'un des plus grands scientifiques de notre histoire, un enfant différent, qui a su se libérer du regard moqueur des autres, pour se dépasser et finalement révéler son génie aux yeux de tous.

Le monde selon Albert Einstein, de Brigitte Kernel, paru aux éditions Flammarion jeunesse (mars 2021, à lire à partir de 8 ans). .

"Le monde selon Albert Einstein", de B. Kernel (FLAMMARION JEUNESSE)

Avec kibookin.fr

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour dans vos librairies favorites. Elles sont ouvertes et essentielles !

Et d'ailleurs, à noter

Samedi 24 avril prochain, plus de 450 librairies participeront à la 23e édition de la Fête de la librairie indépendante (carte des librairies près de chez vous à retrouver en suivant ce lien).

Plus que jamais ce sera l'occasion d'aller à la rencontre de vos libraires. Et si vous poussez la porte, un livre retraçant l'histoire de la loi du prix unique du livre vous sera offert. Il a été conçu en collaboration avec un auteur de bande dessinée, Mathieu Sapin, une écrivaine et traductrice, Agnès Desarthe, un professeur historien, Jean-Yves Mollier, un éditeur des éditions Gallimard, Alban Cerisier, et un écrivain journaliste, Mohammed Aïssaoui. 40 ans de la loi Lang, ça se fête !!!

Samedi 24 avril 2021 (@Fête du Livre)

Bonnes vacances et belles lectures à tous !