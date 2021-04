franceinfo junior livres. Rêver, il faut toujours rêver, vive "Super Linette" avec Line Renaud et David Lelait-Helo

"Les aventures de Super Linette, à Hollywood", de L. Renaud et D. Lelait-Helo, illustré par Lelapain (Les Livres du Dragon d'or)

Les aventures de Super Linette de Line Renaud et David Lelait-Helo, deux albums illustrés par Lelapain, Les livres du Dragon d’Or (avril 2021), à lire à partir de 5 ans.

Cette nouvelle série, pleine de gaieté et de fantaisie, offre aux enfants une présence rassurante et bienveillante au travers de la lecture et arrive avec déjà deux albums : Les aventures de Super Linette à Hollywood et Les aventures de Super Linette au Pays des roses.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'interview avec Line Renaud et David Lelait-Helo --'-- --'--

Chaque livre débute de la même façon, un enfant a des soucis et demande de l’aide à Super Linette. Elle est la grand-mère rêvée, celle qui écoute, qui dit des mots gentils, donne de la joie, de l’espoir et permet de prendre confiance en soi. Line Renaud apparaît alors, telle une fée, et apporte aux plus jeunes une jolie philosophie de vie : ne jamais cesser de croire en ses rêves et toujours se dire "et pourquoi pas ?".

D'une certaine manière, dans ces albums, Line Renaud transmet à la jeune génération ses passions (la vie artistique et l’écologie sont les thèmes abordés dans ces deux premières histoires) et sa force de vie.

Line Renaud est une héroïne comme dans "la vraie vie", généreuse et gaie, on y retrouve sa belle maison de la Jonchère et, bien sûr, son inséparable chien Pirate ! Elle s'est donnée comme défi de publier 4 albums par an jusqu’à ses 100 ans, alors vivement la suite pour l'entendre dire à nouveau :

Hop hop hop Pirate, on bouge !!!

"Les aventures de Super Linette, à Hollywood", de L. Renaud et D. Lelait-Helo, illustré par Lelapain (Les Livres du Dragon d'or)

La lecture de Line Renaud

Pour Line Renaud, sa Super Linette à elle, dans un livre, c'est L'espiègle Lili, une bande dessinée, créée en 1909 par André Vallet, qui a bercé son enfance et qui a été rééditée par les éditions Vents d'Ouest.

"Lili dans la jungle", de A. Vallet (VENTS D'OUEST)

Line Renaud et David Lelait-Helo

Line Renaud et David lelait-Helo (@collection personnelle de David Lelait-Helo)

Distinguée de tous les honneurs et de tous les prix pour son immense carrière de chanteuse, de comédienne et de femme de coeur, Line Renaud fait rayonner maintenant sa joie de vivre dans cette nouvelle collection de livres jeunesse : il fallait bien ça pour nous, et grâce à elle, une Super Linette !

David Lelait-Helo est l'auteur de nombreux ouvrages et notamment de plusieurs biographies, romans, essais et recueils de contes. Avec Line Renaud ils ont coécrit Line Renaud, Mes années Las Vegas, éditions La Martinière et pour la première fois ils ont donc choisi de s'adresser tous les deux aux plus jeunes.



Et d'autres idées de lectures

Rainbow Girls, de Canac et Carbone, tome 1 Sauvons Lulu, éditions Dupuis (avril 21).

Lulu, la grande soeur de Gwen a disparu, laissant son fidèle compagnon Razmote totalement terrifié. A l'aide de ses deux amies Lisa et Mel, et du fidèle petit animal, Gwen va mener l'enquête. Une nouvelle série pleine d'énergie et d'humour en bande dessinée et qui, pour ceux qui connaissent, est totalement dans l'esprit des Totally Spies que l'on trouvait dans la Bibliothèque Rose et maintenant disparues !

"Rainbow Girls" de Canac et Carbone (DUPUIS JEUNESSE)

Avec kibookin.fr

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour dans vos librairies favorites. Elles sont ouvertes et essentielles !

Bonne semaine et bonnes lectures à tous !