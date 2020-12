franceinfo junior livres. "Le téléphone du Père Noël" sonne et c'est François Morel !

"Le téléphone du Père Noël", de F. Morel, illustrations de Lili la Baleine (Michel Lafon / France Inter)

Le téléphone du Père Noël de François Morel, illustré par Lili la Baleine, collection Une histoire et Oli, franceinter & les éditions Michel Lafon. À lire et à écouter en podcast à partir de 4 ans (octobre 2020)

Après Les bonnes résolutions du Père Noël, éditées il y a tout juste un an aux éditions Michel Lafon, en partenariat avec franceinter, notre chère voisine de la Maison de la radio, François Morel revient avec une nouvelle charmante péripétie de l'homme à la barbe blanche, dans la collection Une histoire et Oli.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "Le téléphone du Père Noël", de François Morel / Version intégrale de l'Interview --'-- --'--

L'histoire



Retour en Laponie et cette année, il n'y a pas de raison, le Père Noël s'est fait un cadeau à lui-même ! Un téléphone portable ! Il fait des photos de la Mère Noël qui a découvert la méditation, et s'amuse à faire des selfies...Bref c’est son nouveau joujou ! Mais il y a un problème de taille, il n'y a aucun réseau... Ce n'est pas si grave, personne n'a son 06, mais quand même, on ne sait jamais...À la recherche du réseau et pour capter avec son nouveau portable, il se retrouve coincé sur la plus haute branche d'un arbre...

Autour du Père Noël on retrouve aussi ses chers rennes, Danseur, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Tornade, Éclair et Furie, qui s'entraînent en patinage artistique. Dans toutes ces jolies petites saynètes, on retrouve encore tout le talent de l'illustratrice Lili La Baleine.

Vous verrez, en lisant cet album, on passe vraiment un délicieux moment, d'abord parce que c’est plein de poésie, et aussi parce que l’on retrouve l'humour tout en finesse et poésie de François Morel, comme ce passage où le Père Noël passe un coup de fil au Pape, c'est court et drôle "à la Devos"...

Conseil de lecture de François Morel

François Morel conseille de lire Le petit Nicolas de Sempé et Goscigny.

Et ça tombe bien ! Pour les fêtes, Gallimard/IMAV éditions, proposent un très beau livre pour rentrer dans l'univers du jeune garçon avec Le grand livre du petit Nicolas. On y trouve des extraits, des clapets à tirer, des mots doux à chercher, et surtout on rigole beaucoup !

"Le grand livre du petit Nicolas", de Goscinny et Sempé (Gallimard Jeunesse / IMAV éditions)

François Morel

Comédien, metteur en scène, auteur, chanteur, chroniqueur pour France Inter, François Morel sait tout faire ! Et, une chose est sûre, il est un peu notre Père Noël à nous !

Son actualité :

À côté de cette histoire pour les plus jeunes, vous ne serez pas tout seul, François Morel nous offre un album pour accompagner Tous les marins sont des chanteurs.

Et deux livres pour faire sourire les plus grands :

Au comptoir des philosophes, Philosophie magazine éditeur (novembre 2020).

"Au comptoir des philosophes. Les grandes citations revues et corrigées", de F. Morel avec V. de Oliveira (PHILOSOPHE MAGAZINE EDITEUR)

Et Le dictionnaire amoureux de l'inutile, co écrit avec son fils, Valentin Morel éditions Plon (octobre 2020).





D'autres idées à s'offrir ou à offrir !

Noël approchant à grands pas, voici une petite sélection de beaux livres-CD à glisser dans les petits, moyens ou grands souliers...

Moby Dick, d'après le roman d'Herman Melville, illustré par Juliaon Roels, adapté par Stéphane Michaka, réalisé par Cédric Aussir. Orchestre national de France dirigé par Debora Waldman. Les albums Musique Gallimard jeunesse / France Culture (décembre 2020). D'après un concert fiction diffusé sur France Culture, voici le livre-CD d'une adaptation originale du mythique Moby Dick. Prêts pour la grande aventure ? Prenez la mer et hissez la grand voile avec le jeune Ismaël, interprété par Robinson Stévenin !

"Moby Dick" d'apres H. Melville (Gallimard jeunesse / France Culture)

Les plus beaux airs de ballets, livre-CD illustré par Olivier Desvaux, éditions Didier Jeunesse (octobre 2020).

Parce qu'ils feront toujours rêver, La Sylphide, Giselle, Faust, Don Quichotte, Coppelia, Sylvia, Le Lac des Cygnes, La Bayadère, La Belle au Bois dormant, Casse-Noisette, Prince Igor, L’Oiseau de feu, Le Sacre du Printemps, Roméo et Juliette... toutes ces oeuvres majeures du ballet sont représentées dans ce "coffret". Olivier Desvaux a exploré l'Opéra de Paris et scruté toutes ses danseuses et tous ses danseurs pendant près d'une année. Après les avoir admirés, il ne vous restera plus qu'à danser !

"Les plus beaux airs de ballets" (Didier jeunesse)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et surtout pour retourner dans les librairies !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Nous vous souhaitons de belles lectures à tous et surtout un Joyeux Noël !!!