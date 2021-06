franceinfo junior livres. "Le coup d’envoi de nos rêves" avec les footballeurs Abdou Diallo et Anthony de Freitas

"Le coup d’envoi de nos rêves", de D.Bahamboula, L. Merzouk, A. Diallo et A. de Freitas (LES LIVRES DU DRAGON D'OR)

Jusqu'au 11 juillet, impossible de passer à côté de L'Euro de football. L'occasion de mettre en avant un roman autobiographique à destination des plus jeunes :

Le coup d’envoi de nos rêves, paru aux éditions Les livres du Dragon d’or, à lire à partir de 9 ans. Ce livre a été écrit par quatre as du ballon rond : Dylan Bahamboula, Lounisse Merzouk, ainsi que Abdou Diallo et Anthony de Freitas, tous deux invités de franceinfo junior livres.

1er août 2010, c’est le jour J ! Celui rêvé depuis minot... La fameuse arrivée aux portes de ce qui deviendra par la suite l’une des plus belles expériences de notre vie !

Dans ce livre les quatre joueurs reviennent sur leurs années d'apprentissage à l’AS Monaco, l’un des centres de formation le plus réputé des futurs joueurs professionnels. Ils nous font découvrir les coulisses de ces années-là avec une totale sincérité et de l'humour aussi.

Quelle aventure ! À 17 ans, ces jeunes passionnés du ballon rond se retrouvent parachutés du jour au lendemain à la porte du royaume des professionnels ou presque. En tant que lecteur, on découvre aussi la drôle de vie que cela représente.

Pour ces adolescents, tout tourne autour des entraînements quotidiens et de l'aménagement de leur scolarité. Dans ce centre, on y travaille, on y souffre, on y rit beaucoup aussi. De ces années sont nées de grandes amitiés. Ce livre en est la très belle preuve et c'est une bien belle idée de la part de ces joueurs talentueux de transmettre leur passion aux jeunes par le biais de la lecture !

Abdou Diallo et Anthony de Freitas

Abdou Diallo est joueur au Paris Saint Germain et international dans l'équipe du Sénégal. Anthony de Freitas joue au FC Biel Bienne en Suisse.

Et d'autres idées de lecture

Encore du football :

Simplissime, tout savoir sur le foot, de Ludovic Pinton et Laurent Audouin, éditions Hachette enfants (mai 2021), à lire dès 7 ans. Les règles du ballon rond, les grands moments du football, des anecdotes, et les parcours de joueurs incroyables... Vous saurez (presque) tout sur le foot !

"Simplissime, tout savoir sur le foot", de L. Pinton et L. Audouin (HACHETTE ENFANTS)

La collection Les superstars du foot , une série parue aux éditions Albin Michel jeunesse, et à lire à partir de 8 ans. Chaque roman raconte la vie depuis leur enfance et le parcours professionnel des plus grands joueurs : Ronaldo, Griezman, Kante, Neymar... et le tout dernier, Lloris, de Jean-Michel Billioud (juin 2021).

"Lloris", de J-M Billioud (EDITIONS ALBIN MICHEL)

Et "pas que" du football :

Auourd'hui, 20 juin, c'est la dernière journée de la 12ème édition des Journées européennes de l'archéologie organisées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et sous l’égide du ministère de la Culture. L'occasion aussi de faire un petit clin d'oeil avec cette lecture-jeu originale et colorée autour de la découverte, lors d'une séance de jardinage, d'une bien curieuse amulette... Retour vers l'Antiquité! de Delphine Chedru, éditions Hélium, à lire à partir de 5 ans (juin 2021).

"Retour vers l'Antiquité !" de D. Chedru (EDITIONS HELIUM)

Et demain 21 juin, ce sera la grande fête de la musique, à célébrer en parcourant les pages d'En avant la musique d'Ingrid Seithumer et Bruno Gibert, éditions Actes Sud junior, à lire à partir de 7 ans (mai 2021). Qu'est-ce que la musique ? Est-ce une langue ? A-t-elle un rapport avec les mathématiques ? La voix est-elle un instrument ? Un album à mettre dans les petites mains de tous les futurs grands mélomanes !

"En avant la musique", de I. Seithumer et B. Gibert (ACTES SUD JUNIOR)

Belles lectures à tous, beaux matchs avec l'Euro et une bonne fête à tous les papas bien sûr !