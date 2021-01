franceinfo junior livres. Joyeux anniversaire à l'Agence franceinfo avec la série "CTRL+ALT+SUPPR"

"CTRL+ALT+SUPPR, Saison 2", de B. Puard (CASTERMAN)

CTRL+ALT+ SUPPR. Saison 2 de Bertrand Puard, éditions Casterman, à lire à partir de 13 ans (novembre 2020) pour célébrer les cinq ans de l'Agence franceinfo.

CTRL+ALT+SUPPR, ce n'est pas à eux de rebooter le système, c'est à nous. Bertrand Puard, auteur

Ecoutez l'entretien intégral de l'entretien avec Bertrand Puard pour "CTRL+ALT+SUPPR" --'-- --'--

Elle s’appelle l’Agence franceinfo. Elle est opérationnelle 7 jours sur 7, et grâce au travail de ses 17 journalistes, elle passe au crible près de 20 000 dépêches par an pour certifier l'information que franceinfo délivre tous les jours sur les ondes. Créée il y a tous juste cinq ans, c'est aujourd'hui l'occasion de remettre en avant le thriller haletant en deux parties de Bertrand Puard dont franceinfo a été le partenaire avec les éditions Casterman pour le premier tome.

Dans cette série Bertrand Puard aborde, grâce à la fiction, ces notions sur lesquelles il est donc essentiel de sensibiliser les jeunes aujourd'hui : comprendre le rôle des lanceurs d'alertes, s'interroger et lutter contre les fake news.

L'histoire de CTRL+ALT+SUPPR

CTRL+ALT+ SUPPR, ce sont ces touches du clavier qui, appuyées simultanément permettent un redémarrage de l’ordinateur, un reboot. Et c’est donc aussi le titre de ce roman, en deux saisons, qui mêle action et informatique.

La première saison avait commencé sur les réseaux sociaux. Il s’agissait d’un projet très original dont nous étions partenaires et que nous avions d’ailleurs relayé sur franceinfo. Pour écrire les chapitres du premier tome au fil des mois, Bertrand Puard avait fait avancer l'intrigue avec les commentaires que laissaient les lecteurs sur un compte Instagram.

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. PUARD (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Dans ce deuxième et denier tome, on retrouve les trois jeunes héros de la saison 1. Zéphir, ce jeune adolescent qui aime l’action et qui se retrouve, à la mort de sa grand-mère, héritier d’une entreprise de maroquinerie, Arsène, couverture d'une organisation de casses internationaux pour de justes causes. Il y a Lisa, une jeune hackeuse, fille du ministre de l’Écologie. Elle a assisté à l’assassinat de son père en direct à la télévision et mène son enquête en toute clandestinité. Et enfin, il y a Selma, elle a 18 ans, mais elle dirige déjà un énorme empire. Un "gaffa", un empire web digne d’Apple, de Google et de Face Book réunis !

Pour cette dernière saison, le trio est confronté à un ennemi de taille, il va devoir lutter contre une intelligence artificielle devenue incontrôlable et l’intrigue, sur fond d'écocide, se passe dans un pays africain soumis à une dictature…

Bertrand Puard

Bertrand Puard (CASTERMAN)

Bertrand Puard est un auteur incontournable de la littérature jeunesse. Il a publié une quarantaine de romans dont plusieurs trilogies : Les Effacés (Hachette) - Prix Cognac 2012, Bleu Blanc Sang (Hachette), et L'Archipel (Casterman). En même temps que le dernier et second tome de Ctrl+Alt+Suppr, Bertrand Puard a publié aux éditions du Seuil Jeunesse, la suite d’Hippocampus en octobre 2020.

Et comme 2021, c'est encore l'année de la BD...

"Tout s'explique, même n'importe comment."

Les complotistes , de Fabrice Erre et Jorge Bernstein. Editions Dupuis (octobre 2019).

On peut aussi lire une bande dessinée d’humour sur ce thème. Avec Kevin_Néo 51, suivez le cours de "Théorie et pratique de la mise en question" pour combattre les fake news qui sévissent parfois dans la cour de récré, comme au temps du bistro !

"Les complotistes", de F. ERRE et J. BERNSTEIN (DUPUIS)

