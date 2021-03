franceinfo junior livres. "D'après mon adolescence, journal intime" de Caroline Solé : un roman coup de poing

"D'après mon adolescence, journal intime" de C. Solé (EDITIONS ALBIN MICHEL)

D'après mon adolescence, journal intime, de Caroline Solé, éditions Albin Michel. A lire à partir de 13 ans (mars 2021).

Cette nuit j'ai repensé à toi, la fille que j'étais à 13 ans. Une idée étrange m'a alors traversé l’esprit... Et si tu écrivais le journal intime de ton adolescence ? Avec un petit changement de dernière minute : la femme adulte que je suis devenue l'écrira avec toi. Caroline Solé

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Caroline Solé --'-- --'--







Au fil de ce roman, D'après mon adolescence, journal intime, on suit donc Caro, Caroline Solé elle-même, pendant sa période de l'adolescence. C’est presque un parcours initiatique qu'elle a traversé, semé de multiples embûches et d'épreuves : fugue en Angleterre, rencontre d'un SDF, vie dans la rue. Comme s'il avait fallu, pour elle, passer par cette fuite dangereuse, d’abord se perdre pour se trouver. Entre les lignes de ce livre, l'autrice glisse des pages manuscrites de son propre journal de l'époque, des dessins, des billets de train. Une démarche très intime qui établie une sorte de confiance avec le lecteur, des pages arrachées émouvantes.

Dans ce récit hors norme, avec cette mise en abîme de deux écrits à presque 30 ans d’écart, Caroline Solé a pris le parti de tout dire, de ne rien cacher. Toutes les questions qu'elle a pu se poser, sur ses relations aux autres, l'autorité, ses parents, les ados de son âge, et surtout la grande question de la sexualité, sont posées à la fois de manière crue et sensible :

Le sexe, la grande affaire. La principale préoccupation de tous les élèves sans qu'aucun adulte ne vous en parle jamais. Caroline Solé

Il fallait revenir sur ce passé pour "me venir en aide, à rebours", pour "aller droit au but". Caroline Solé, Caro, est une véritable rescapée de l’adolescence, c’est donc un vrai message d’espoir qu'elle offre à travers tous ses mots.

Caroline Solé

Caroline Solé (@C.Solé)

Son premier roman, paru aux Éditions l’École des loisirs en 2015, s'intitule La pyramide des besoins humains. Un livre qui raconte l’histoire de Christopher, 15 ans, SDF, qui va devenir célèbre en participant à un jeu de télé-réalité.

Ensuite, il y a eu La petite romancière, la star et l'assassin, un huis-clos qui se lit comme un thriller psychologique, paru aux éditions Albin Michel.

"La petite romancière, la star et l'assasin" de Caroline Solé (EDITIONS ALBIN MICHEL)

Toujours aux éditions Albin Michel, La fille et le fusil, roman dans lequel une adolescente de 15 ans prend en otage, dans un geste désespéré et au bout du canon de son fusil, sa mère, sa grand mère, un ami et un homme politique célèbre arrivé là par hasard...

"La fille et le fusil", de C. Solé (EDITIONS ALBIN MICHEL)

Pour les plus jeunes, à lire à partir de 6 ans :

La Pépite Fiction Junior 2019, Akita et les grizzlys, illustré par Gaya Wisniewski, éditions L’école des loisirs. Comment Akita, la petite fille qui vit dans la forêt polaire, va -telle réussir à surmonter ses émotions, sa colère...

"Akita et les grizzlis", de C. Solé et G. Wisniewski (L'école des loisirs)

Et à lire aussi...

Pour célébrer plus particulièrement les femmes avec cette journée internationale des droits des femmes du 8 mars, la maison d'éditions La Martinière propose de partir à la rencontre de 14 chercheuses d'hier et d'aujourd'hui dans le livre Femmes de sciences d'Annabelle Kremer-Lecointre (à lire à partir de 13 ans) et aussi de rêver sur de beaux destins féminins avec Les contes de femmes libres, courageuses et sages de Marilyn Plénard, illustrés par Maylis Vigouroux (à lire à partir de 6 ans).

"Femmes de sciences" et "Contes de femmes libres, courageuses et sages" (LA MARTINIERE)

Les librairies, sont désormais classées "commerces essentiels" !

Et pour fêter cela, on peut signaler l'ouverture de deux nouvelles librairies à Paris :

La Librairie des Grands Caractères. Elle est la première librairie en France exclusivement dédiée aux livres en grands caractères et aux mises en pages adaptées pour offrir la joie de lire à ceux qui ont des problèmes de vision, des troubles de dyslexie ou des difficultés cognitives. Plus de 600 titres à lire à partir de 13 ans sont déjà disponibles ! On y court à grandes enjambées !

La librairie des Grands Caractères, 6 rue Laplace 75005 Paris.

Le Guillemet. Spécialiste en littérature jeunesse, passionnée des livres et mère de trois enfants, Juliette sait de quoi elle parle ! C'est elle qui vous accueille dans sa charmante petite librairie totalement dédiée aux jeunes lecteurs : elle trouvera ce qu'il vous faut pour le tout petit, l'apprenti lecteur, le plus grand des adolescents, même le plus récalcitrant, et sans oublier les enfants porteurs de troubles Dys (Dyslexie) ou TDAH (Trouble Déficit de l'Attention / Hyperactivité). Et en plus, chacun y trouvera vraiment son compte, puisque même les parents ont aussi leur sélection spécifique. "Transmettre l'amour de la lecture aux jeunes", c'est un très beau défi que s'est lancé Juliette, et nous, on est bien sûr prêt à le relever avec elle en poussant la porte du Guillemet !

Le Guillemet, 8 rue de Douai 75009 Paris.

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour en librairie !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et belles lectures à tous !