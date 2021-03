franceinfo junior livres. Avec Alexandre Chardin et sa "Bande de poètes", on lit tout en rimes et vive les alexandrins !

"Bande de poètes", de A. Chardin (CASTERMAN)

Bande de Poètes, d’Alexandre Chardin. Editions Casterman (03/03/21). À lire à partir de 11 ans.

Tu reconnais des rimes et des vers. Oh misère ! Tu te dis : Non, pitié ! Je vais vivre l’enfer ! Il est fou cet auteur ? Il nous fait un caprice, C’est pas pour moi, ce truc ! Non merci, le supplice ! ! Alexandre Chardin

Tout en rimes et en alexandrins, il est sacrément bien, ce roman, carrément contemporain !

L’histoire

Julien est le fis du maire et son père l’a inscrit dans le collège de sa ville, le collège Rostand, où vont les jeunes les plus défavorisés de la cité. Un grand défi pour le jeune homme qui va devoir s’intégrer malgré les moqueries des élèves jusqu’au harcèlement de la part de certains dont il est la cible.

Parmi eux, Amir, le chef de bande, le frère de Nour, dont Julien est tombé amoureux. Derrière le personnage d'Amir, qui s'affiche comme un petit caïd, Julien va découvrir qu'il y a une vraie souffrance et il va chercher à l'aider. Les deux adolescents se confrontent pour un duel qui se terminera finalement en un beau duo ! Amitié, amour, liens familiaux, cité, et musique pour réunir ! Voilà un roman très positif sur la solidarité des jeunes entre eux. Ce roman, on ne le quitte pas, on veut savoir comment tout cela se terminera, une chose est certaine, ce sera en rimes dans tous les cas !

Alexandre Chardin "dépoussière" les alexandrins, et comme cette semaine nous fêtons la Semaine de la langue française et de la Francophonie (13-21 mars), c'est une bonne occasion de remettre cette forme littéraire en avant ! Les alexandrins ne seront sans doute pas oubliés non plus lors de la célébration du 23ème Printemps des Poètes placé sur le thème du Désir (13-29 mars).

Le conseil de lecture d'Alexandre Chardin

Les aventures de Pinocchio, histoire d'un pantin, de Carlo Collodi, traduit par Nathalie Castagné. Folio junior (juin 2020).

"Pinocchio", C. Collodi (FOLIO JUNIOR)

Alexandre Chardin

Alexandre Chardin (@Koti)

Alexandre Chardin est un auteur français pour la jeunesse. Il est né à Strasbourg et a fait des études de lettres. Depuis 2001, il enseigne au collège de Saint-Amarin en Haut-Rhin.

Son premier album, Petit lapin rêve de gloire (à partir de 5 ans, août 2013), est paru chez Casterman.

Chez Magnard Jeunesse, il a publié son premier roman, Le goût sucré de la peur (à lire à partir de 8 ans, février 2016).

Ses autres romans parus chez Casterman :

Mentir aux étoiles (à partir de 9 ans, mars 2018). Ce n'est parfois pas facile la rentrée au collège, et encore moins pour Léon, un garçon pas comme les autres et bien trop couvé par sa mère !

"Mentir aux étoiles" de A. Chardin (CASTERMAN)

Le cercueil à roulettes (à lire à partir de 14 ans, janvier 2020). Gabriel a perdu sa mère et décide de partir sur la route en tirant son cercueil à roulettes pour lui trouver un endroit de repos. Une quête lumineuse jalonnée de rencontres consolantes et salvatrices.

"Le cercueil à roulettes", de A. Chardin (CASTERMAN)

Et à lire aussi...

Tous différents mais tous égaux ? et toutes les questions que tu te poses sur le sexisme, le racisme et bien d'autres discriminations, de Jessie Magana et illustré par Clémence Lallemand. Fleurus éditions, à partir de 8 ans (février 2021).

Ce livre est là pour t'aider à débusquer les discriminations et, surtout, à lutter contre toutes leurs formes, avec un seul objectif : vivre ensemble ! Jessie Magana

Un petit livre documentaire essentiel puisqu'il qui traite de grandes questions autour du thème de la discrimination et explique des notions fondamentales pour grandir en citoyen éclairé et ouvert sur les autres, dans leurs différences.

"Tous différents mais tous égaux ?", de J. Magana et C. Lallemand (FLEURUS EDITIONS)

Magda la souris minuscule, de Karen Hottois, illustré par Anaïs Massini. Editions Didier Jeunesse, à lire aux tout petits (mars 2021).

Pour les touts petits qui n'ont qu'une hâte, c'est grandir... Allez, ne soyez pas trop impatients et laissez faire le temps avec l'espiègle petite souris Magda, sa jolie salopette rose fluo et toujours son charmant museau au vent !

"Magda, la souris minuscule", K. Hottois et A. Massini (Editions Didier Jeunesse)

Bonne semaine et belles lectures à tous !