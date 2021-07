franceinfo junior livres. "Au cœur de l'océan" et "Partir en livre" avec Mathilde Paris

"Au coeur de l'océan", ouvrage collectif (EDITIONS AUZOU)

Au cœur de l'océan, paru aux éditions Auzou (juin 2021) est à lire à partir de 11 ans.

Je suis née il y a quatorze ans et quelques grains de sable, dans l’eau froide de l’océan Pacifique, m’a- t-on raconté... Ce n’est pas du sang qui coule dans mes veines, c’est du sel.

Ce sont les paroles de l’héroïne, La fille de l'eau, nouvelle que Mathilde Paris a écrite dans un recueil collectif engagé pour la préservation des océans, aux côtés de l'association The Seacleaners, et dans le cadre de la grande fête de l’été pour le livre et pour la jeunesse, qui se tient en ce moment partout en France. Le thème cette année de Partir en livre est celui des Mer et merveilles.

Avec La fille de l'eau, on est complètement transporté. On part à la rencontre d'une jeune japonaise, Himeko, au bord de l'océan Pacifique, dans la baie d'Ise, et à la découverte d'une tradition ancestrale avec des femmes exceptionnelles : les amas, "les femmes de la mer". Ces femmes peuvent rester plus de 50 secondes en apnée pour pêcher des ormeaux, des perles et coquillages.

Mathilde Paris aborde aussi la culture japonaise sous la forme d’un conte très émouvant et poétique. Avec ses secrets familiaux. Himeko part à la recherche de l’histoire de sa mère et aussi à la conquête de l’attention de son père.

Au-delà de la poésie de cette nouvelle, cela permet d'aborder le problème de la ressource des océans et aussi celui de la disparition de ces pratiques de pêche ancestrales.

D’une manière générale, toutes ces questions d’écologie, Mathilde Paris aime les partager dans ses livres et sensibiliser les jeunes à la protection de la planète. C'est le cas, par exemple, dans la série Mission Animaux (aux éditions Auzou).

Pour compléter cette lecture

On peut lire aussi Ama, le Souffle des femmes, de Franck Manguin et Cécile Becq, paru aux éditions Sarbacane. Cette bande dessinée a d’ailleurs reçu la Pépite 2020 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine Saint Denis.

A vos agendas

Partir en livre : c'est donc la manifestation du début des vacances d'été à ne pas rater ! Cette opération lancée à l’initiative du ministère de la Culture, se déroule jusqu’au 25 juillet, partout en France. Elle est l'un des premiers temps forts de "la lecture, grande cause nationale" annoncée par le président de la République.

Soledad Bravi, a signé la belle affiche qui illustre le thème Mer et Merveilles, et Yannick Bestaven et Oxmo Puccino sont les deux autres parrains de l'événement. Alors n'hésitez pas à plonger dans le grand bain de la lecture, et c'est à vous de vous concocter un programme au fil des pages selon vos envies... Voir la carte des événements !

Et toujours dans le cadre de l'opération Partir en livre, le Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis vous donne rendez-vous jusqu'au 25 juillet en version "mobile", à la rencontre des publics de 27 villes du département.

Avec kibookin.fr

Kibookin vous propose notamment une sélection de livres tous en lien avec le thème Mer et merveilles de Partir en livre. Et bien sûr, retrouvez aussi plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour dans vos librairies favorites... celles des vacances bien sûr !

Belles lectures estivales à tous !