Les prix de l'électricité, la place du handicap dans le nouveau gouvernement et l'enseignement scolaire dans "franceinfo et vous" du mardi 25 septembre 2024

Mardi 24 septembre, les auditeurs s'interrogent sur les prix de l'électricité. Charles se demande : "J'entends que les tarifs de l'électricité vont grimper en flèche à cause des économies d'énergie imposées aux fournisseurs, qui répercutent ces hausses : on marche sur la tête, non ?"

Autre sujet de préoccupation, celui du handicap, alors qu'il n'y a pas de ministère pleinement dédié aux personnes handicapées dans le nouveau gouvernement. Stéphanie s'émeut de cette absence. "Comment espérer que leur situation s'améliore ? Y a-t-il au moins un ministre délégué ou une sous-délégation qui hérite du dossier ?", demande-t-elle. Léhna, elle, s'étonne que le terme "handicap" ne soit mentionné dans aucun ministère et se demande si "c'est un choix politique"?

Le troisième sujet d'interrogation porte sur l'enseignement. "Pouvez-vous m’expliquer pourquoi l’État ne défavorise pas l’enseignement privé sous contrat dans ses financements pour tenir compte de la non-mixité ou mixité très modérée de la plupart de ces établissements ? se demande Olive. Ce qui permettrait d’augmenter le financement des établissements publics qui la pratiquent ce serait plus juste socialement et plus efficace économiquement". Il rejoint Vincent, qui demande : "Comment peut-on justifier que l'école privée sous contrat soit payée par l'État et puisse choisir ses élèves ?"

