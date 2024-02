Une plateforme destinée aux aidants et aux "aidés"

Toutpourlesaidants.com est destiné à simplifier la vie des aidants et des aidés en les dirigeant vers des solutions qui rendent plus légères toutes les démarches et la charge des situations rencontrées.

Selon une étude de l’INSEE, 90% des personnes âgées de 85 ans vivent encore à domicile.

Toutpourlesaidants.com permet aux personnes âgées, vivant à domicile, de pouvoir bénéficier de solutions innovantes qui peuvent leur faire du bien, et les inciter à reprendre et pratiquer à nouveau certaines activités, généralement abandonnées à cause de symptômes liés à l’âge.

Une plateforme qui propose aussi de soutenir les proches de ces personnes âgées, ces parents ou amis qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie à s’assurer leur bien-être et leursécurité, et qui manquent cruellement de ressources et d’aides.

Elle aide les entreprises et start-ups qui proposent des solutions innovantes, en leur permettant de gagner en visibilité. Plus de personnes pourraient profiter en France, des avantages et des bénéfices des propositions et services de cette plateforme.

S'adresser aux aidants

"Lors de mon expérience professionnelle, j‘ai constaté que les professionnels de santé jouaient un rôle crucial dans l’adoption des systèmes par les résidents. Puisqu’ils accompagnaient ces personnes âgées chaque jour, et les connaissaient personnellement, ils représentaient une figure rassurante. Ils savaient comment convaincre les résidents d’essayer les jeux." Sandrine Morieux, créatrice de la plateforme Toutpourlesaidants.com à franceinfo

Pour les personnes âgées résidant à domicile, ce sont leurs enfants et leurs proches qui savent le mieux ce qui est adapté à leurs besoins, capacités et centres d’intérêt. Mais ces aidants et futurs aidants ont besoin d’aide. Ils sont déjà débordés. Certains ont encore des enfants à charge, la plupart travaillent toujours.