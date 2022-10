Une plateforme dédiée aux relations entre entreprises et seniors actifs ou retraités

Seniors à votre Service est une plateforme dédiée au recrutement des seniors en entreprise ou par des particuliers employeurs ayant besoin de services à domicile : bricolage, gardiennage de maisons, aides aux personnes âgées, mamies, nounous...

Les avantages

Employer des seniors permet de pallier rapidement aux difficultés de recrutement des entreprises, y compris pour les activités à temps partiel. De répondre aux attentes des particuliers employeurs à la recherche d'une aide à domicile immédiatement opérationnelle et d'augmenter le nombre d'actifs participant au financement des retraites.

La pandémie et les confinements successifs ont accéléré un changement de mentalités. Les recruteurs commencent à prendre conscience de l'intérêt de faire appel à des profils expérimentés.

De nombreuses raisons peuvent pousser les seniors à continuer de travailler pendant la retraite, le cumul emploi-retraite s'impose parfois comme une nécessité pour faire face à l'inflation. Avec la flambée des prix et un contexte inflationniste qui pèse sur le quotidien des seniors, près d’un demi-million de retraités ont repris le chemin du travail.

Chez les seniors, les différences de durée du travail entre les hommes et les femmes, et entre les cadres et les ouvriers, sont identiques à celles observées aux âges intermédiaires. Cependant, des différences apparaissent entre les 55-59 ans et les 60-64 ans, le temps partiel étant notamment plus répandu et plus court chez les plus âgés.

Seniors à votre service met en relation les entreprises qui recrutent et les candidats seniors en recherche d’emploi qui veulent cumuler emploi et retraite.