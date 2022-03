Une hotline spéciale retraite pour les femmes

Réduire les écarts de retraite entre hommes et femmes, c'est ce que souhaite Sapiendo Retraite qui se mobilise entre le lundi 7 et le vendredi 11 mars 2022, en proposant la règle des trois"I" : Informer, Inviter à partager, Inciter à reprendre une activité professionnelle.

Une hotline spéciale et gratuite

Cette hotline permettra aux femmes d’obtenir des réponses concrètes aux questions qu’elles se posent sur leur retraite, et des conseils avisés au numéro suivant :

01 76 44 15 85 avec des experts retraite entre 12h00 et 14h00.

Les inégalités hommes-femmes se prolongent à la retraite. 40% d’écart de retraite entre femmes et hommes. Le rapport de la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) "Les retraités et les retraites" 2021, souligne que les pensions de retraite des femmes sont, en moyenne, 40% inférieures à celles des hommes.

Ces inégalités sont le miroir des inégalités de carrière entre hommes et femmes car la retraite est le reflet des rémunérations perçues tout au long d’une vie professionnelle. Les chiffres sont éloquents : à la retraite, les femmes touchent en moyenne une pension brute de droit direct (hors pension de réversion) de seulement 1145 euros par mois alors qu’elle est de 1924 euros pour les hommes. Ainsi, pour les générations de jeunes retraités (nées en 1952), la différence est de 33% contre 54% pour les femmes nées en 1930. (Source : Drees.)

Les écarts varient en fonction des régimes de retraite du fait de règles de calcul différentes. Ainsi, l’écart pour les femmes fonctionnaires se réduit à 16%, car leurs pensions sont calculées sur la base du dernier traitement indiciaire détenu pendant au moins 6 mois, gommant ainsi certains accidents de carrière.

Pour les autres régimes, la retraite est le reflet des 25 meilleures années ou même de toutes les années de la carrière, sans aucune possibilité de sélection. Sapiendo va plus loin avec des propositions concrètes pour améliorer la retraite des femmes et propose des solutions qui pourraient être mises en place rapidement.

Réduire les écarts de retraite entre femmes et hommes

I comme Informer : Prendre la bonne décision en cas de projet d’interruption ou diminution de l’activité professionnelle. Informer avec des fiches de paie plus lisibles qui mettent en évidence le total des cotisations retraite et les droits qui en découlent. "Grâce à cette mesure, les femmes prendraient ainsi conscience de ce qu’elles perdraient en réduisant ou en interrompant leur activité mais également le niveau d’information en matière de retraite serait amélioré pour l’ensemble des Français. Ce qui n’est pas négligeable quand on connait le sentiment de manque d’information en la matière", souligne Valérie Batigne, fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite.

I comme Inviter à partager : Pour rétablir un certain équilibre en faveur de celui qui consent à une baisse d’activité dans l’intérêt du foyer, inviter à partager les points retraite.

I comme Inciter à reprendre une activité professionnelle : Pour bénéficier d’une meilleure retraite inciter à reprendre une activité professionnelle en octroyant des "boosters".