Troisième journée nationale de sensibilisation au trouble du déficit de l'attention, le 12 juin

La journée nationale de sensibilisation au TDAH - trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité - est l'occasion d'informer, sensibiliser, et de faire connaître et reconnaître ce trouble méconnu.

Deux millions d’enfants et adultes sont atteints de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) en France ! Ce trouble du neurodéveloppement dont les manifestations principales sont une attention fluctuante, de l'impulsivité, et parfois de l'hyperactivité, est complexe à diagnostiquer et à comprendre.

Pourtant, il est impératif qu’il soit diagnostiqué et pris en charge, car il génère de nombreux retentissements sur toutes les sphères de la vie : familiale, scolaire, sociale et professionnelle. Souvent interprété comme une mauvaise éducation, car les signes peuvent être les mêmes, il laisse des enfants en souffrance, et des parents épuisés et démunis. C’est dans ce contexte que l’association "TDAH Pour une égalité des chances" a initié en 2021 la première journée nationale du TDAH.

3e journée nationale du TDAH. (PLANETE TDAH)

Le lundi 12 juin 2023, se tiendra la Journée nationale de sensibilisation au TDAH, pilotée par TDAH pour une égalité des chances.

Cette mobilisation a pour objectif de faire connaître et reconnaître le TDAH auprès du grand public, des enseignants, des professionnels de santé, d’alerter les pouvoirs publics sur la nécessaire urgence de la reconnaissance et prise en charge du TDAH en France.

De nombreuses solutions existent pour prendre en charge le TDAH, mais les professionnels de santé formés manquent, les bilans et rééducations très coûteux ne sont pas remboursés, et les enseignants, du public au premier plan, ne sont pas formés pour repérer le trouble.

Site Internet journée nationale TDAH

TDAH égalité des chances

Dates à retenir