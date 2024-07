Partez l'esprit tranquille, vos animaux sont entre de bonnes mains avec les Dom'sitter

Le principe est simple : permettre aux propriétaires de partir l’esprit serein, et aux seniors bénévoles, de bénéficier d’un hébergement gratuit ! Donc, plus d’angoisse. Le concept Dom'Sitting est une solution alternative qui permet de faire garder son chien, son chat, ses poules, ses chevaux, ânes, chèvres, au sein même de son foyer. Plus concrètement, l’agence met en relation les propriétaires vacanciers avec des seniors sélectionnés avec soin au sein du réseau. L’objectif est que les adhérents créent de véritables liens entre eux.

C’est aussi une bonne façon de découvrir une région

Les propriétaires remplissent un dossier qui permet de bien cerner les besoins et de trouver les gardiens qui correspondent le plus à la demande des propriétaires. L’agence propose ensuite en fonction, le candidat retraité idéal. Propriétaires et hôtes n’ont plus qu’à organiser l’arrivée au foyer. Dans l’idéal, les gardiens arriveront la veille du départ en vacances, afin de bénéficier d’un briefing par les propriétaires.



Il suffit de postuler en déposant un dossier de candidature. Il comprend un questionnaire visant à s’assurer que les animaux et la maison seront entre de bonnes mains, et plusieurs documents administratifs attestant de la probité des gardiens. Par ailleurs, pour profiter du service, les gardiens bénévoles devront s’acquitter d’une adhésion annuelle de 15 euros par personne, reportée gratuitement l'année suivante, s'ils ne sont pas partis dans l'année.



La mission est de prendre soin du domicile confié, de s’occuper des animaux, d’arroser les plantes, de nettoyer la piscine s'il y a lieu, ou encore de relever le courrier durant l’absence des propriétaires. Si l’offre et les dates conviennent, il n’y a plus qu’à organiser l’arrivée.

Un service de gardiennage sur mesure

Pour une semaine d’absence, les propriétaires devront payer la somme symbolique de 165 euros. Un tarif dégressif en fonction de la durée :

• 2 semaines : 270 euros

• 3 semaines : 335 euros

• 4 semaines sur un mois : 379 euros

• Longue durée jusqu’à 3 mois : 310 euros par mois, au-delà de 3 mois : 280 euros par mois

Le site de Dom sitting