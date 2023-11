Les Pimms Médiation : des lieux d'accueil gratuits pour vos démarches administratives et de formation

Pimms Médiation œuvre à l’accessibilité des habitants aux services nécessaires de la vie courante, en relayant, facilitant la compréhension et en proposant des services de type généraliste (information de premier niveau, mise en rapport avec le bon interlocuteur)...

Pimms facilite toutes vos démarches administratives

Le réseau vous informe sur le fonctionnement et l’offre des services des opérateurs de services publics (horaires des bus, qualité de l’eau, horaires d’ouverture des agences​. Il explique les modalités de facturation, comment utiliser un mandat postal, il conseille sur la gestion du budget familial, pour maîtriser la consommation d’énergie.

Pimms Médiation oriente vers le bon interlocuteur (assistantes sociales, conseillers emplois, accompagne toutes les démarches de la vie quotidienne, en médiateur, il prévient et aide à la résolution des conflits liés à la vie quotidienne.



Il offre un accès à Internet et vous accompagne dans l’utilisation des services publics distants, via les portails numériques des opérateurs de services.



Il peut également proposer à la vente, des produits de base des entreprises partenaires : timbres, tickets de transports en commun, billets de train…

Pimms : créateur d'emplois et de parcours professionnels

Depuis son origine, le dispositif Pimms Médiation a pour vocation de créer des emplois et des parcours de professionnalisation pour ses salariés, notamment dans le domaine des nouveaux services à la personne, et plus particulièrement dans l’accueil des publics fragiles.

Vous pourrez constituer un portefeuille de compétences : savoir-être en milieu professionnel, connaissance des entreprises partenaires, élaborer un projet professionnel en guidant vers des emplois durables et qualifiés.

Le Pimms Médiation Bordeaux

