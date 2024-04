Les bienfaits de la danse pour les personnes âgées

La danse fait partie des activités épanouissantes qui attirent de nombreux retraités. Avec l’âge, le corps a de plus en plus besoin de mouvements pour garder ses capacités, tant motrices, que cognitives.

Rester en forme

La danse sollicite tout le corps et renforce les muscles. Danser régulièrement est un bon pour la santé cardiovasculaire, ainsi que le plaisir de la musique. C'est un moyen efficace pour lutter contre la sédentarité et le cholestérol. Des séances régulières peuvent contribuer à limiter les douleurs d’arthrite ou d’arthrose, et réduire la prise de certains médicaments.

Améliorer l’équilibre et la mobilité

La danse permet de travailler naturellement le rythme et la coordination, avec des mouvements qui participent à la flexibilité des articulations. Les personnes à l’aise avec la danse ont une meilleure posture, l’intérêt chez les seniors étant de réduire les risques de chutes et de soulager les douleurs chroniques dues au vieillissement.

La danse stimule le cerveau

C'est un excellent moyen de s’exprimer et de libérer ses émotions, la danse réduit le stress et l’anxiété. En mémorisant chorégraphies et pas de danse, les seniors travaillent également leur cognition et leur mémoire à court terme. S’adonner régulièrement à ce type d’activité permet de limiter les risques d’apparition de démence liée à l’âge, telles que la maladie d’Alzheimer.

Renforcer ses liens sociaux

Danser en groupe crée une atmosphère conviviale, qui encourage naturellement les contacts et les nouvelles amitiés. En apprenant progressivement à mieux maîtriser les mouvements et à leur donner de la grâce, la danse permet à de nombreux aînés de retrouver confiance et estime d’eux-mêmes.

Les professeurs de DanseTousStyles ayant fourni des cours de danse en EHPAD, ont notamment remarqué une forte amélioration de la motricité et de l’équilibre des résidents, réduisant ainsi les risques de blessures.