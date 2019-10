franceinfo seniors. Qu'est-ce qu'une assurance santé éthique ?

L’association Santé Cœur de Puisaye a été créée en 2017 pour permettre à tous les habitants de l’intercommunalité de bénéficier d’une mutuelle adaptée à leurs besoins et à leur budget.

Patrick Büttner, le maire de Villiers Saint-Benoît, belle commune de Puisaye en Bourgogne, constate qu’un grand nombre de personnes renoncent, en tout ou partie, aux soins, parce qu’elles n’ont plus les moyens de se payer une mutuelle correcte. Alors, pour permettre à ces personnes d’avoir la bonne garantie au bon prix et de se soigner normalement, les techniques de la mutuelle santé d’entreprise ont été appliquées à l’échelle du territoire.

Une vraie mutuelle santé

Cela permet à tous, quelque soit son revenu et son statut social, d’avoir la bonne complémentaire, c’est le retour à la vraie mutuelle. Santé Cœur de Puisaye a donc été créée. Depuis son démarrage en février 2017, la mutuelle du territoire de Puisaye s'est étendue à toute la France, toujours et encore plus dans une démarche à la fois de proximité et à la fois digitale, selon les souhaits et les possibilités de chacun de ses adhérents.

Kovers vient d'obtenir le premier label d'Assurance Santé Éthique, grâce à Qape une assurance en ligne qui suit depuis le début cette aventure :

- Clarté des offres, avec une totale lisibilité sur les garanties et les tarifs



- Simplicité : Le service est conçu pour la personne comme un outil d’aide à l’achat, accompagné par l’équipe de conseillers d’assurés disponible selon le besoin. En ligne, par téléphone ou en présentiel, adhérer aux contrats, bénéficier des services et des remboursements, est simple et fluide pour l’assuré



- Responsabilité : La santé aujourd’hui n’est plus seulement le fait, pour la médecine, de guérir un patient, cela devient aussi le fait de vivre bien, longtemps.



- Accessibilité : Quel que soit le lieu de vie, en zone rurale, en ville moyenne, en banlieue, dans certains quartiers des grandes villes, il y a un désert médical.

Les techniques du digital permettent d’inverser le phénomène des déserts médicaux

La présence des professionnels de santé sur les territoires est renforcée grâce à la télémédecine et à la santé connectée. Les changements de fond interviennent dans l’environnement de la santé, et amènent à englober le rôle de la mutualisation de l’indemnisation avec celui de l’accès aux services et aux produits de santé.

