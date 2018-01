franceinfo seniors. Première édition de la "Journée des Solitudes" le 23 janvier

La journée des solitudes, première édition le 23 janvier. (ASTREE)

C'est une première sur toute la France : la journée des solitudes. Elle aura lieu mardi prochain, le 23 janvier. L'idée : sensibiliser un maximum de personnes sur ce sujet encore tabou, qui ne concerne pas que les personnes âgées

1987, création de l'association Astrée

L’association est sur le point de naître, sa mission s’ébauche rapidement mais elle n’a pas encore de nom. "Nommer, c’est faire exister".

Pierre Moussa - mécène à l’époque - suggère alors de consulter un dictionnaire de mythologie. Le nom "Astrée" est alors retenu : fille de Zeus et de Thémis, déesse de la bienfaisance, "Astrée répandait parmi les hommes les sentiments de justice et de vertu".

Accompagner les personnes en souffrance

Astrée met en relation d’une part des bénévoles recrutés, sélectionnés, formés à l’écoute et l’accompagnement, avec d’autre part, des personnes isolées en situation de fragilité personnelle ou sociale (deuil, rupture professionnelle, rupture familiale, maladie…).

La spécificité de cet accompagnement est d’être individualisé (chaque personne est accompagnée par le même bénévole), régulier (1h30 à 2h par semaine). Il s’inscrit dans la durée et est supervisé par un référent de l’association. Les rencontres ont lieu à domicile ou dans un autre lieu choisi.

Cet accompagnement est gratuit et basé sur les principes de l’anonymat et de la confidentialité.

Première édition de la journée des solitudes

Son objectif : interpeller l’opinion publique sur les réalités et la diversité des situations de solitudes, mais aussi sur l’existence de solutions innovantes et concrètes.



- En matinée, au Collège des Bernardins à Paris, un cycle de tables rondes visant à dresser un état des lieux des solitudes en France et à présenter plusieurs innovations sociales pour les combattre.

- 11 villes d’implantation d’Astrée, de rencontres avec les 500 bénévoles et les différents partenaires de l’association.

Autres initiatives (Astrée)

Comment participer ?

En région, les événements auront lieu de 17h à 19h.



• PARIS : Association Astrée, 3 rue Duchefdelaville, 75013 Paris.

• LILLE : AG2R LA MONDIALE, 32 Avenue Emile Zola, 59370 Mons-en-Baroeul.

• NANTES : Association Astrée, 6 Rue de l'Arche Sèche, 44000 Nantes.

• LYON : Mairie du 6ème, 58 rue de Sèze, 69006 Lyon, Salle de réception (1er étage).

• BORDEAUX : Association Astrée, 17 Rue des Menuts, 33000 Bordeaux

• AIX-EN-PROVENCE : Le Ligourès, 16 Place Romée de Villeneuve, 13090 Aix-en-Provence.

• MARSEILLE : La Cité des Associations, 93 rue la Canebière, 13001 Marseille

• TOULOUSE : Maison de la Citoyenneté Nord des Minimes, Place du Marché aux Cochons, 31200 Toulouse

• MONTPELLIER : Montpellier Business School, 2300 Avenue des Moulins, 34080 Montpellier.

• RENNES : informations au 06 21 49 60 64

• SAINT ETIENNE : informations au 04 78 94 80 72

Plus de 40 000 personnes ont déjà été assistées et ont ainsi pu sortir de leur solitude !

