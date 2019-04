franceinfo seniors. Les quincados, déjà quinquagénaires et encore ados

Jeunes et pas si vieux (FREDERIQUE MARIE / RADIO FRANCE)

On les appelle les "quincados", contraction de quinquagénaire et d’adolescent. Ils veulent rester jeunes dans leur tête, profiter de la vie, avoir envie de se faire plaisir et dire stop aux contraintes.



Le quincado n’est pas un phénomène de société, c’est pourquoi il n'existe pas de profil type, mais plusieurs caractéristiques. En général, il s'agit de femmes ou d'hommes âgés de 45 à 60 ans, qui ne voient pas le vieillissement comme une fatalité mais comme une opportunité de profiter de la vie. Ce sont des quinquagénaires qui profitent d'une nouvelle liberté : les "quincados" (émission sur France Inter)

Jamais la catégorie des 45-60 ans n’a été aussi présente et nombreuse

Jamais, non plus, cette tranche de population n’a été aussi jeune dans sa tête et dans son corps. Jamais les quinquagénaires n’ont été comme aujourd’hui des porteurs de changement, des révolutionnaires du quotidien, des lanceurs de tendances.

Le sociologue Serge Guérin vient de sortir aux éditions Calmann Levy sur ce sujet.

Les jeunes seniors ne vivent plus comme des vieux et ils auraient raison de le faire Serge Guérin, sociologue

Et les femmes ?

La cinquantaine serait l’âge de l’épanouissement et elle est vécue comme un nouveau départ. Avoir 50 ans serait le plus bel âge de la vie pour deux tiers des femmes, et 8 femmes sur 10 affirment se sentir bien dans leur vie. C’est l’âge de l’estime de soi tant physiquement que mentalement. Entre 45 et 60 ans, 68% des femmes pensent régulièrement à partir en voyage sur un coup de tête, et une sur cinq serait prête à faire un tatouage.



Les femmes assument depuis longtemps leur âge et vont au-delà, dans leur façon d'être au travail, entre amis, à la maison, en couple. Elles consomment ce type de "savoir être" en toute liberté de corps et d'esprit.Terminées les ménopauses mal vécues et les bedaines tombantes sur les genoux.

L'âge a rajeuni (cf Serge Guérin), on ne parle pas ici de jeunisme, mais d'une vie totalement assumée.