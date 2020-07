franceinfo seniors. Comment rester en lien quand on est dehors et eux dedans

Garder le lien avec l'extérieur, grâce aux écrans, aux smartphones. Une application (familizz) a été créée à cet effet. (JOEL SAGET / AFP)

Le plan bleu activé par le gouvernement au début de la crise sanitaire au sein de tous les EHPAD en France avait pour objectif de limiter au maximum la propagation du virus auprès des plus fragiles.

Aujourd’hui, les seniors sont les premières victimes des restrictions imposées sur les visites, cette politique les condamnent à l’isolement, les familles se tournent donc de plus en plus vers les nouvelles technologies pour rester en contact avec leurs proches.

Les nouvelles technologies au service des seniors

Familizz est une application qui permet de maintenir le lien au moment des restrictions sanitaires. Rester prudent ne doit pas signifier s’isoler et se sentir abandonné. Cette application est un outil proposé directement aux EHPAD et elle estgratuite pour les seniors et leurs familles.



Le fait qu’elle s’adresse directement aux employés en EHPAD permet son utilisation par les seniors qui ne sont pas familiers avec les nouvelles technologies, contrairement aux applications dites classiques. Les familles ont accès aux dernières actualités liées à l’EHPAD et au programme de leur(s) proche(s).

L’établissement peut aussi partager avec les familles des photos des seniors en pleine activité, des photos à destination privée ou publique. Les familles peuvent faire de même, et partager en temps réel des photos des petits-enfants, des neveux ou des nièces, sous forme de cartes postales virtuelles.

Ils restent ainsi "connectés" à leurs aînés

Familizz est présente sur tout le territoire français, dans plus de 600 EHPAD. Que ce soit dans le Sud-Ouest, le Nord ou au centre de Paris, Familizz est là pour poursuivre sa mission de maintien du lien social entre les familles.

Familizz exporte aussi son activité à l’étranger. Avec plus de 250 EHPAD à travers l’Europe.

Cette société avec ses 13 employés reste à l’écoute des besoins actuels et futurs des personnes âgées. Grâce à une forte réactivité, de nouvelles fonctionnalités ne cessent d’apparaître.

Visioconférence et système de réservation pour les visites

Récemment Familizz a mis au point un système d’appel en visioconférence, permettant de discuter et de voir son proche tous les jours, et ce, malgré le confinement. Dès l’annonce des visites à nouveau possibles en EHPAD, Familizz a mis en place un système de réservation de créneaux en ligne. Ce système de "booking" facilite l’organisation de visites et répond parfaitement aux besoins du moment. Cette communication virtuelle reste d'actualité avec l'été qui arrive et la solitude qui persiste.