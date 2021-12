Comment prépare-t-on les fêtes dans les colocations de personnes âgées ?

Le dimanche à 15h24 et 17h26

franceinfo seniors Frédérique Marié Le dimanche à 15h24 et 17h26

Les maisons "Ages & Vie" sont de vraies colocations mais avec un "plus " : des auxiliaires de vie partagent le quotidien des personnes âgées.

(AGES ET VIE)

Les maisons Ages & Vie sont de plus en plus prisées. Elles permettent à des personnes âgées dépendantes, qui ne peuvent plus rester seules chez elles, de continuer à vivre dans un environnement sécurisé, ​"comme chez elles".

Des maisons de 250 m2 en colocation

Ces maisons de 250 m2 sont en fait des colocations réunissant 8 personnes âgées ou handicapées. Chaque maison de 380 m² comporte un accès de plein pied. Elle est composée d’espaces communs (cuisine, salle à manger, salon), pour les repas et la vie collective, et d’espaces privatifs (un studio ou une chambre de 30 m² meublée par le locataire et une salle de bain individuelle).

Ouvrant une palette de choix possibles, l'entreprise permet cette solution pérenne dans un cadre de vie adapté et sécurisant. Des salariés (3 auxiliaires de vie par maison) travaillent et résident sur place (à l’étage avec leurs familles), avec des horaires fixes et une astreinte, notamment la nuit.

Comment se prépare t-on pour les fêtes dans une colocation. (AGE ET VIE)

Aujourd’hui l'association Ages & Vie a des sites sur toute la France. La tendance étant désormais de proposer la création d’unités doubles (chacune étant composée de 2 unités accolées, mais distinctes de 7 personnes âgées et 3 auxiliaires de vie).

La fourchette des prix

Selon les besoins et le GIR (groupe iso ressources), les prix se situent autour de 600 euros pour le loyer et charges, 210 euros pour l’alimentation, et 1 440 euros pour les prestations services, sachant que la location est éligible aux aides APA, APL, assurances.

Les locataires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt Âges & Vie donnant lieu à un remboursement. D’après Âges & Vie, la moyenne des montants restant à la charge des locataires, après déduction, se situerait autour de 1 600 euros.