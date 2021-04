franceinfo junior. Y aura-t-il toujours de l'eau sur notre planète ?

La chute d'eau du cirque de Saint-Meme, dans le massif de la Chartreuse, dans l'Isère (France) le 3 septembre 2020 (VINCENT ISORE / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ce lundi, c'est la Journée mondiale de l'eau : un enfant sur trois manque d'eau sur Terre, notamment dans certains pays du monde. Les ressources en eau sur notre planète bleue, on en parle dans franceinfo junior avec Elia et Camille, 10 ans. Pour répondre à leurs questions : Aziza Akhmouch, cheffe de division "Villes politique urbaines et développement durable" à l'OCDE.

Elia se lance pour la première question : "Pourquoi il n'y a pas l'eau potable dans tous les pays ?" demande la jeune intervieweuse. "Est-ce que dans longtemps on aura toujours de l'eau ?" demande-t-elle à nouveau. Camille cherche une solution pour continuer à avoir de l'eau : dessaler la mer ! Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau.