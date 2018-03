franceinfo junior. Un reporter raconte les coulisses de son métier à des collégiens

Depuis le collège Gabriel Havez à Creil (Oise), le reporter Benjamin Illy a répondu aux questions des élèves sur son métier. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Au collège Gabriel Havez de Creil, les élèves ont troqué leurs stylos pour des micros. Jeudi dernier, des classes de 5e ont assisté et participé à l'enregistrement de cinq émissions de franceinfo junior. À l'occasion de la Semaine de la presse et des médias à l'école, l'équipe de l'émission a posé ses micros dans une salle de classe du collège. Pour expliquer leurs métiers et raconter les coulisses de la radio, des journalistes de franceinfo sont venus au collège tour à tour pour répondre aux questions des collégiens. Ces émissions d'éducation aux médias seront diffusées toute la semaine sur franceinfo junior.

L'émission a été enregistrée depuis le collège des élèves, dans une salle transformée en studio radio pour la journée. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Troisième épisode de ces émissions spéciales, ce mercredi, avec une interview du reporter de franceinfo, Benjamin Illy. Rencontre avec des réfugiés nord-coréens ou des fans de Johnny, le journaliste a raconté les coulisses de son métier et de ses reportages aux collégiens intervieweurs. Ces élèves de cinquième sont particulièrement concernés par le sujet car ils font partie d'une classe "média". Chaque semaine, ils ont un cours dédié au journalisme, aux médias, aux fausses informations,... Certains d'entre eux animent aussi avec entrain "Canal Havez", la radio qu'ils ont créée l'an dernier avec des professeurs. À l'occasion de sa venue dans l'établissement, Benjamin Illy en a profité pour balader son micro et en savoir plus sur cette webradio : vous pouvez écouter ici son reportage pour découvrir le travail mené par ces journalistes en herbe et leur enseignante.

Canal Havez "la radio qui met à l'aise" :-) la web radio du collège @GHavez60 à Creil à l'occasion de la #SPME2018. Bientôt sur #franceinfo pic.twitter.com/0dh5Y0u4Hz — B.Illy (@BenjaminIlly) 15 mars 2018

Avant la venue des journalistes, les élèves avaient déjà réfléchi au sujet avec leur professeur. Juste avant l'émission, depuis le CDI du collège, la journaliste présentatrice de franceinfo junior et le rédacteur en chef ont fait un petit point avec les élèves pour les préparer à se lancer au micro. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Les intervieweurs du jour, élèves en cinquième, avaient beaucoup de questions à poser au reporter. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Lors de sa venue au collège, le journaliste Benjamin Illy en a profité pour faire un reportage sur... la radio du collège, animée par les élèves et leurs professeurs. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

► Comment mettre les gens en confiance sur le terrain ? Est-ce dangereux d'être en reportage ? Au micro de franceinfo junior, des collégiens posent leurs questions au reporter, Benjamin Illy.

Nos émissions franceinfo junior sur les médias

Créée en 2008, franceinfo junior répond aux questions que se posent les enfants sur les grands sujets d'actualité. Du lundi au vendredi, l'émission donne la parole aux élèves et répond à leurs questions, à hauteur d'enfant.

L'équipe de franceinfo junior est aussi engagée pour l'éducation aux médias auprès des enfants. Lorsque nous nous rendons dans des classes, nous prenons le temps de répondre aux questions des élèves et de leur expliquer le métier de journaliste, la vérification de l'information, l'univers des médias et de la radio... Une fois par mois, nous accueillons aussi deux classes à franceinfo et à Radio France, pour enregistrer des émissions. À cette occasion, ils visitent la rédaction et rencontrent des journalistes. Ces ateliers sont ouverts aux classes du CM2 à la cinquième. Pour postuler, vous pouvez consulter les modalités de participation sur cette page.

