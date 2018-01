franceinfo junior. Une journaliste raconte comment elle couvre des procès

Au micro de franceinfo junior, Delphine Gotchaux, journaliste spécialiste des questions de justice, a raconté son métier à des collégiens (une émission en partenariat avec le magazine et site 1jour1actu). (Estelle Faure / FRANCEINFO)

Le procès de Salah Abdeslam doit s'ouvrir lundi 5 février. Il devait débuter le 18 décembre en Belgique mais il avait finalement été reporté. Seul survivant du commando des attentats du 13-Novembre, il doit comparaître devant la justice pour "tentative d'assassinats sur plusieurs policiers français et belges dans un contexte terroriste". Ce procès sera suivi par de nombreux journalistes. Pour franceinfo et Radio France, Delphine Gotchaux fait partie de ces journalistes spécialistes des questions de police et de justice. Ils couvrent par exemple des procès ou se tiennent au courant des enquêtes de la police. Delphine Gotchaux a ainsi récemment suivi pour franceinfo le procès d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, auteur d'attentats meurtriers à Toulouse et à Montauban.

Les témoignages des familles des victimes de Mohamed #Merah aujourd'hui devant la cour d'assise spéciale de Paris. — Delphine Gotchaux (@delphgotchaux) 25 octobre 2017

Au micro de franceinfo junior, la journaliste Delphine Gotchaux raconte son métier et les procès qu'elle couvre, la parole qu'elle écoute et qu'elle recueille pour en rendre compte aux auditeurs. Elle est interviewée par des élèves de sixième d'un collège de Crécy-en-Ponthieu (Somme), au micro de la présentratrice Céline Asselot. Avec leur classe, ils sont venus à Radio France pour participer le temps d'une matinée à un atelier du "concours franceinfo junior".

Six élèves de sixième ont interviewé la journaliste. Ils sont venus à Radio France pour enregistrer des émissions franceinfo junior et visiter la rédaction de franceinfo. (Estelle Faure / FRANCEINFO)

Les élèves ont préparé l'émission avec la journaliste et présentatrice de franceinfo junior, Céline Asselot. Ils ont ensuite posé des questions au micro. (Estelle Faure / FRANCEINFO)

L'interview a duré une quinzaine de minutes. Les élèves ont ensuite laissé place à leurs camarades qui ont enregistré à leur tour une émission franceinfo junior. (Estelle Faure / FRANCEINFO)

Le "concours franceinfo junior" ► ►►

► Depuis septembre, l'émission franceinfo junior organise des ateliers à Radio France : avec leur classe, les enfants viennent en studio pour interviewer un-e invité-e ou un-e journaliste sur un sujet d'actualité. C’est aussi l’occasion pour eux de visiter la rédaction de franceinfo et de découvrir comment fonctionne un studio, une régie, de rencontrer des journalistes... Les ateliers sont ouverts aux classes du CM2 à la 5e. Pour postuler à l'un des créneaux, vous pouvez consulter les modalités de participation sur cette page.