franceinfo junior. Traquer les fausses infos, les enfants aussi peuvent s'y mettre !

Le journaliste Antoine Krempf est spécialiste du fact-checking. Au micro, il donne ses astuces aux élèves pour vérifier une photo, une info qui circule sur les réseaux sociaux et sur Internet. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Au collège Gabriel Havez de Creil, les élèves ont troqué leurs stylos pour des micros. Jeudi dernier, des classes de 5e ont assisté et participé à l'enregistrement de cinq émissions franceinfo junior. À l'occasion de la Semaine de la presse et des médias à l'école, l'équipe de l'émission a posé ses micros dans une salle de classe du collège. Pour expliquer leurs métiers et raconter les coulisses de la radio, des journalistes de franceinfo sont venus au collège tour à tour pour répondre aux questions des collégiens. Ces émissions d'éducation aux médias seront diffusées toute la semaine sur franceinfo junior.

L'émission franceinfo junior est présentée par Céline Asselot, journaliste à franceinfo. Avant l'émission, elle a aidé les élèves à préparer l'émission et leur a donné des conseils pour ne pas être trop stressés au micro. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Deuxième épisode de ces émissions spéciales, ce mardi, avec une interview du journaliste Antoine Krempf, qui présente Le Vrai du faux chaque matin sur franceinfo. Dans cette chronique de fact-checking, il débusque chaque jour de fausses infos. Au micro de franceinfo junior, avec l'aide du journaliste, les collégiens analysent des photos et des infos pour repérer si elles sont vraies ou fausses. L'occasion pour le journaliste spécialiste des fake news de donner quelques bons réflexes et astuces pour ne pas se faire avoir par une fausse info ou une image détournée.

►Comment peut-on vérifier qu'une image est fausse ? Comment peut-on être sûr d'une info ? Après l'interview de Jean-Michel Aphatie, au micro de franceinfo junior, des collégiens et le journaliste Antoine Krempf nous aident à nous y retrouver dans cette jungle de l'information.

Le journaliste Antoine Krempf a fait travailler et réfléchir les élèves sur des images et des fausses infos qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux : photo de Paris désert le 14 novembre 2015, images de neige sur les pyramides d'Égypte... (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

L'émission a été enregistrée depuis le collège Gabriel Havez. Quelques élèves ont posé leurs questions au journaliste, devant le reste de leur classe qui assistait à l'émission dans le public. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

Nos émissions franceinfo junior sur les médias

Créée en 2008, franceinfo junior répond aux questions que se posent les enfants sur les grands sujets d'actualité. Du lundi au vendredi, l'émission donne la parole aux élèves et répond à leurs questions, à hauteur d'enfant.

L'équipe de franceinfo junior est aussi engagée pour l'éducation aux médias auprès des enfants. Lorsque nous nous rendons dans des classes, nous prenons le temps de répondre aux questions des élèves et de leur expliquer le métier de journaliste, la vérification de l'information, l'univers des médias et de la radio... Une fois par mois, nous accueillons aussi deux classes à franceinfo et à Radio France, pour enregistrer des émissions. À cette occasion, ils visitent la rédaction et rencontrent des journalistes. Ces ateliers sont ouverts aux classes du CM2 à la cinquième. Pour postuler, vous pouvez consulter les modalités de participation sur cette page.

À l'antenne, franceinfo junior répond aussi aux questions des enfants sur le métier de journaliste et les coulisses de la radio, vous pouvez réécouter nos émissions ici :

