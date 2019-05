franceinfo junior. Un million d'espèces sont menacées de disparition : pourquoi ?

Les abeilles sont des maillons indispensables à la biodiversité. (VALÉRIE MENUT / RADIO FRANCE)

Un million d'espèces animales et végétales risquent de s'éteindre prochainement, soit une espèce sur huit. C'est le chiffre-choc et l'alerte lancée par la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), lundi 6 mai. L'IPBES présente ce rapport comme "le document le plus exhaustif réalisé à ce jour" au sujet des menaces sur la biodiversité. Un rapport qui fait suite à une semaine de discussion sur le sujet entre les représentants de 110 pays de l'ONU. Mais pourquoi des animaux et des plantes disparaissent ? Que peut-on faire ? La biodiversité en danger, c'est le sujet du jour de franceinfo junior. Au micro, Lénaïg et Mélissa, élèves en sixième au collège Thérèse Pierre de Fougères (Ille-et-Vilaine), posent leurs questions sur l'avenir de la planète. Pour répondre à leurs questions : Gilles Bœuf, biologiste, professeur à l’université Pierre et Marie Curie, ancien président du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Lénaïg, élève en sixième, pose la première question : la collégienne veut savoir quels animaux sont les plus menacés. "Si on parle du groupe des vertébrés, ça va des poissons jusqu'à nous, ce sont les amphibiens : les grenouilles, les tritons, les salamandres... Ils sont liés au milieu de l'eau propre mais cette eau est souillée partout : on assèche les mares, on met des tas de saletés dedans, on met des parkings dessus..." Mais en réalité, ajoute le biologiste, "Tous les groupes sont menacés : les mammifères – 5 000 espèces – les poissons qui sont surexploités, les oiseaux..." Ces derniers "s'empoisonnent avec les pesticides", mais ils sont aussi menacés parce que les populations d'insectes – leur nourriture – ont aussi diminué, explique le spécialiste.

Comment lutter contre la disparition des animaux ?

Faut-il pour autant désespérer, demande en substance Lénaïg dans sa question suivante, ou des espèces pourront être survivre voire se multiplier ? "L'humain est à l'origine de ces effondrements du nombre d'individus dans les populations vivantes mais c'est aussi le seul qui puisse changer ceci. Il faut changer nos façons de faire : qu'est-ce qu'on mange, comment on vit, comment on voyage... Chaque fois qu'on fait quelque chose, avoir une culture de l'impact : 'Si je fais ça, qu'est-ce qui va se produire ?'... Ce qui est très clair c'est qu'il faut sauver ces animaux, ces êtres vivants, les plantes aussi, les champignons... (...) Sauver ces espèces avant qu'elles ne s'en aillent." Pourquoi des gens polluent avec leurs déchets ? Pourquoi des braconniers tuent des animaux ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur la biodiversité.