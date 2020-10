franceinfo junior. Qui sont les candidats à l'élection présidentielle américaine ?

Joe Biden à gauche, et Donald Trump, à droite, sont en lice dans cette présidentielle américaine. (JIM WATSON / AFP)

Les élections américaines c'est dans un peu plus de deux semaines, le 3 novembre 2020. Deux candidats s'affrontent : le républicain et président actuel Donald Trump, et le démocrate Joe Biden.

Un débat télévisé aurait dû avoir lieu le jeudi 15 octobre entre les deux candidats à l'élection, mais une autre forme a été mise en place : chacun sur sa chaîne de télévision. Joe Biden, Donald Trump, deux personnalités auxquelles s'intéressent les enfants aujourd'hui dans franceinfo junior. Pour répondre aux questions de Prune et Judith, franceinfo junior a invité Thomas Snégaroff, historien spécialiste des États-Unis.

Pour démarrer l'émission, Judith, 13 ans, se demande "pourquoi il n'y a que deux partis représentés en général dans les élections aux États-Unis ? Pourquoi ce sont toujours les démocrates et les républicains ?" À son tour, Prune, 10 ans et demi, se demande à son tour à quoi ressemble Joe Biden. "Est-ce que Donald Trump est vraiment guéri du Covid-19 ? Pourquoi les débats sont-ils aussi importants ?" Sur cette page, réécoutez l'émission franceinfo junior dédiée aux deux candidats à la présidentielle américaine.