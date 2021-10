franceinfo junior. Qui a inventé le changement d'heure ?

Elle arrive ce week-end, la nuit du 30 au 31 octobre, et les élèves des classes de CM2 de l’école élémentaire d’application de Picpus, à Paris, posent leurs questions sur le passage à heure d'hiver à Claire Leconte, chronobiologiste.

Dimitri, 9 ans, demande : "Qui a inventé le changement d'heure et quand ? Moi, ce que j'aime bien dans le changement d’heure, c'est qu'on peut dormir plus !" Ensuite, Dimitri rajoute : "Pourquoi on change d’heure en été et en hiver, et pas au printemps ? Et pourquoi en hiver, quand on rentre de l'école, il fait souvent nuit. Alors que si on ne changeait pas d'heure, il ferait jour ?"

"Est-ce que tous les pays changent d’heure en hiver ?", s'interroge Lou, 10 ans. Elle pose aussi d'autres questions : "Est-ce qu'on peut arrêter de changer d'heure et est-ce qu'il faudrait arrêter dans tous les pays ?"

Enfin, Ludovic, 10 ans, aimerait savoir si "quand on change d'heure, est-ce que ça donne aussi un impact sur la santé ?"

Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.