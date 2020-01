franceinfo junior. Quels sont les effets des écrans sur la santé ?

Un jeune garçon regarde son écran. (MAXPPP)

Les enfants et les écrans, un binôme qui n'est pas sans risque. On commence à le savoir, plusieurs études le montrent depuis une dizaine d'années. Publiée la semaine dernière, une nouvelle étude de chercheurs bretons nous apprend que les enfants exposés aux écrans le matin avant l'école ont trois fois plus de risques d'avoir des troubles du langage. Quoi de mieux qu'en parler avec eux ? C'est le sujet du jour dans franceinfo junior, avec trois élèves de CM1 de l'école Ambourget d'Aulnay-sous-Bois, en Île-de-France. Pour leur répondre : Michel Desmurget, directeur de recherche en neurosciences à l'Inserm, auteur de la Fabrique du crétin digital.

Aden voudrait d'abord savoir si on peut attraper une maladie en regardant trop les écrans. Michel Desmurget lui explique : "Aden, non, ça ne va pas te rendre malade mais ça va favoriser certains risques pour ta santé surtout à long terme quand tu vas grandir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut en avoir peur." Par exemple, détaille le spécialiste, quand on regarde des écrans, on bouge moins : "ça s'appelle la sédentarité" et ce n'est "'pas très bon pour la santé", souligne-t-il. En plus, "ça favorise aussi l'obésité." Mais le plus gros problème des écrans pour la santé, décrit le spécialiste, "c'est qu'on va dormir moins bien (...) La lumière des écrans, ça fait qu'on va s'endormir un peu plus tard". Or "avoir un bon sommeil, bien dormir, dormir suffisamment, c'est très important pour être en bonne santé, pour ne pas avoir de maladie mais aussi pour être en bonne santé intellectuelle, pour que ton cerveau marche bien, que tu puisses bien réfléchir, bien penser. C'est important de ne pas trop les regarder".

Et si l'écran est plus loin de nos yeux, est-ce que mieux pour la santé ? A quel âge peut-on commencer à les regarder ? Sur cette page, réécoutez en entier l'émission franceinfo junior du jour sur les écrans.