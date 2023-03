franceinfo junior. Quel est le quotidien des enfants depuis les séismes en Turquie et en Syrie ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Estelle Faure et Marie Bernardeau Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Comment vivent les enfants depuis les séismes en Turquie et en Syrie ? Pour répondre aux questions des enfants, franceinfo junior invite Lucile Grosjean, directrice déléguée chargée des plaidoyers à l’Unicef.

C'était le 6 février dernier : une série de séismes a ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie, causant au moins 50 000 morts selon un dernier bilan. Comment les enfants vivent sur place depuis les tremblements de terre ? Et est-ce que l'école continue ? C'est le sujet du jour qui intéresse les enfants de franceinfo junior. Pour répondre aux questions des enfants ce jeudi : Lucile Grosjean, directrice de la communication, des plaidoyers et des programmes à l’Unicef. Elle répond aux questions des élèves de CM2 de l'école Jacques Prévert à Meyzieu dans le Rhône.

L'émission démarre d'abord par un état des lieux avec cette question de Léna : "Combien d'écoles ont été détruites ou endommagées ?" veut savoir l'écolière. Salma demande à l'invitée si les enfants ont peur "qu'il y ait d'autres tremblements de terre". Faustine de son côté veut savoir si les enfants continuent d'aller à l'école. Sur les établissements scolaires justement, voici une question qui concerne l'avenir des écoliers : "Est-ce que ça coûte cher de construire une école ? Si oui, est-ce qu'ils ont l'argent pour la reconstruire ?" questionne Ilhem. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur le quotidien des enfants après le séisme en Turquie et en Syrie.