franceinfo junior. Que se passe-t-il dans notre ventre ?

Le système digestif représenté à l'exposition "Microbiote" à la Cité des Sciences à Paris. (AFP)

Digestion, fonctionnement de l'intestin, gargouillements... Jusqu'au 4 août, la Cité des Sciences propose aux visiteurs de découvrir l'exposition Microbiote, inspirée du livre à succès Le charme discret de l'intestin. Mais comment ça marche à l'intérieur de notre ventre ? C'est le sujet du jour de franceinfo junior. Au micro, deux élèves de CM2 de l'école Renée Février à Bobigny (Seine-Saint-Denis) posent leurs questions à Henri Duboc, médecin, gastro-entérologue, chercheur à l'université Paris-Diderot.

Redouane pose la première question : "Quel est l'élément le plus important dans le ventre ?" Le spécialiste explique que "tout est important dans le ventre" : du foie, à l'intestin en passant par le pancréas, l'aorte, les reins... Redouane se demande comment fonctionne la digestion : "Est-ce que c’est l’estomac qui écrase la nourriture ?" demande l'élève de CM2. "L'estomac a deux actions : une première chimique par l'acidité de l'estomac qui dissout la nourriture, aidée par une enzyme la pepsine. Et une action mécanique de brassage et de broyage, pour propulser les aliments qui sont devenus une sorte de bouillie, vers l'intestin où on commence à absorber ces aliments sous forme de vitamines et de nutriments."

La digestion prend du temps

Mais au fait, l'estomac, "Il prend combien de temps à digérer ?" demande Redouane. "Ça prend une demi-journée", répond Henri Duboc, dont deux à six heures dans l'estomac, une durée qui dépend "des gens et de l'âge".

Vous pouvez écouter toute l'émission du jour sur cette page. Digestion, ventre, intestin... des enfants interviewent Henri Duboc, médecin, gastro-entérologue, chercheur à l'université Paris-Diderot.

Cette semaine sur franceinfo junior

► Gilets jaunes : que font le gouvernement et Emmanuel Macron ?