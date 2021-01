franceinfo junior. Que deviennent les sapins de Noël ?

Un sapin jeté dans le centre-ville de Niort (Deux-Sèvres) le 13 janvier 2021 (NOÉMIE GUILLOTIN / FRANCE BLEU POITOU / RADIO FRANCE)

Ils finissent parfois à la poubelle, d'autres sont recyclés et certains terminent au menu d'un festin pour des chèvres à la ferme... Que deviennent les sapins de Noël ? Au micro ce lundi, trois collégiens posent leurs questions sur ce sujet dans franceinfo junior : Noah, 12 ans, et ses camarades Maria et Shanon sont au collège Jean Moulin à Arnouville dans le Val d'Oise.

Pour répondre aux questions des enfants, franceinfo junior accueille Frédéric Naudet, président de l'Association française du sapin de Noël naturel, à la tête des pépinières du même nom. À propos des sapins, Noah et Shanon se demandent : "Quand on les met à la décharge, qu'est-ce qu'ils deviennent ?", démarre Shanon. "Ça dépend des types de sapins : est-ce qu'on les recycle, on les brûle ou on les transforme en papier ?" continue Noah. Maria voudrait elle savoir si on peut recycler les sapins en plastique. Sur cette page, réécoutez en entier cette émission franceinfo junior sur les sapins.