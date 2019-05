franceinfo junior. Pourquoi y a-t-il un empereur au Japon ?

L'empereur Naruhito (au centre) accède officiellement au trône. Il est le 126e à avoir ce titre au Japon. (STR / JAPAN POOL)

C'est la première abdication au Japon depuis 1817. L'empereur Akihito a laissé son trône, mardi 30 avril, à son fils ainé Naruhito, lors d'une cérémonie officielle. Le Japon est ainsi entré dans une nouvelle ère baptisée "Reiwa", qui doit correspondre au règne de Naruhito. C'est l'occasion pour franceinfo junior de parler des empereurs et des rois. Au micro : des élèves de sixième du collège Thérèse Pierre à Fougères (Ille-et-Vilaine). Pour leur répondre : Guibourg Delamotte, maitre de conférences en sciences politiques à l'INALCO, spécialiste du Japon.

Un empereur mais pas de président ?

Margot pose la première question et se demande si au Japon, l'empereur est comme une sorte de roi. Guibourg Delamotte lui explique : "C'est vrai, c'est une sorte de roi. Le terme "empereur" a plutôt été inspiré par la Chine (...) C'était une sorte de qualificatif suprême." Pourquoi n'y a-t-il pas de président au Japon ? se demande ensuite Maéna. "Certaines personnes aimeraient qu'il y ait un président mais elles sont minoritaires, explique la spécialiste. Le Japon a perdu en 1945 et les Américains - qui se sont occupés d'organiser l'après-guerre là-bas et de trouver un système institutionnel plus démocratique - ont décidé que c'était très important de garder l'empereur car il représentait énormement pour le peuple japonais."

Le symbole de la Nation

Flora a une question à son tour : "Est-ce que l’empereur est important au Japon ?" veut savoir la collégienne. "Oui et non, répond la maître de conférence. Oui, il est très important pour les Japonais car il est le symbole de la Nation, il représente tous les Japonais ensemble. Les Japonais l'aiment beaucoup, il a beaucoup de charisme, il est proche d'eux. En même temps, dans le système institutionnel, sur le plan politique, l'empereur n'a pas de pouvoir, il ne peut pas décider de faire adopter telle et telle loi. Il ne doit pas donner son avis sur ce que fait son gouvernement, c'est le gouvernement élu qui décide." Il n'y a plus d'empereur nulle part ailleurs mais il y a des rois dans le monde qui existent encore, précise l'invitée du jour de franceinfo junior. La reine d'Angleterre a d'ailleurs "des pouvoirs similaires à ceux de l'empereur du Japon." Est-ce que c'est dur la vie d'empereur ? Comment sont choisis les empereurs ? Sur cette page, réécoutez en entier notre émission franceinfo junior du jour sur les empereurs au Japon.