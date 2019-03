franceinfo junior. Pourquoi tous les journalistes ne sont pas libres d'exercer leur métier ?

La semaine de la presse et des médias à l'école s'ouvre à l'international avec des évènements prévus du lundi 18 au vendredi 23 mars en France et dans de nombreux pays partenaires. Photo d'illustration. (JOHAN BEN AZZOUZ / MAXPPP)

Jusqu'au 23 mars, c'est la Semaine de la presse et des médias dans l'école (SPME). Pendant toutes ces journées, médias, journalistes et élèves échangent sur les métier de l'information, de reporter, de producteur, de technicien... De nombreux médias, dont Radio France, proposent à cette occasion des rencontres, des visites, des contenus spéciaux pour raconter aux plus jeunes comment les informations sont diffusées jusqu'aux lecteurs, auditeurs, spectateurs... Vous retrouverez ici la liste de ces actions.

Le thème de cette 30e édition : "L'information sans frontières". L'occasion pour "franceinfo junior" de se questionner sur la liberté de la presse dans le monde : tous les journalistes peuvent-ils exercer leur métier librement ? Pourquoi des journalistes sont-ils attaqués ? Au micro, quatre élèves de CM2 vont pouvoir poser lundi 18 mars leurs questions à Prem Samy, responsable du classement de l'organisation Reporters sans frontières (RSF). Chaque année, RSF publie la liste des pays qui protègent plus ou moins bien les journalistes dans l'exercice de leur métier : informer. Dans le cadre de la SPME, toute la semaine, "franceinfo junior" et franceinfo proposent également des émissions et des moments forts pour répondre aux questions des enfants sur la radio et le métier de journaliste.

Lundi 18 mars : à la découverte de franceinfo

Dans le cadre de la conférence "À la rencontre de la rédaction de franceinfo" au studio 104 de Radio France, plus de 700 élèves seront présents pour écouter des journalistes expliquer leur métier, découvrir comment fonctionne une radio ou encore apprendre à repérer des fausses infos. Vous pouvez suivre cette conférence, animée par Céline Asselot en direct ci-dessous à partir de 14h30.

Mardi 19, mercredi 20 et vendredi 22 mars : la chasse aux fausses infos Lors de trois émissions spéciales de franceinfo junior, des élèves de CM2 apprennent à démonter les fake news et les rumeurs avec le spécialiste du sujet sur franceinfo, Antoine Krempf (chronique le Vrai du faux sur franceinfo). Au programme : chasse aux fausses infos repérées par les écoliers, astuces et conseils pour ne pas se faire avoir par des fake news ou des parodies en ligne. Jeudi 21 mars : les enfants prennent le pouvoir sur franceinfo Lors de trois émissions spéciales de franceinfo junior, des élèves deCM2 apprennent à traquer les fake news avec le spécialiste du sujet sur franceinfo, Antoine Krempf (chronique le Vrai du faux sur franceinfo). Au programme : chasse à des fausses infos repérées par les écoliers, astuces et conseils pour ne pas se faire avoir par des fake news ou des parodies en ligne... e news ou des parodies en ligne...

Tout au long de la journée, des écoliers et des collégiens posent leurs questions aux journalistes de franceinfo : est-ce que c'est amusant d'être journaliste, y-a-t-il des journalistes qui travaillent la nuit...

Autre moment fort de cette journée spéciale : à 8h30, en direct sur franceinfo radio et télé, trois collégiens intervieweront Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, aux côtés de Marc Fauvelle et Renaud Dély.