franceinfo junior. Pourquoi se bouger est bon pour la santé des enfants ?

Une étude de l'Anses sur la sédentarité des ados inquiète les autorités. On en parle dans franceinfo junior avec les questions des enfants et la réponse d'Irène Margaritis, cheffe de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES.